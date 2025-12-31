Το 2026 είναι εδώ: Οι πρώτες χώρες που καλωσόρισαν θεαματικά το νέο έτος

Το 2026 έρχεται σταδιακά σε διάφορες χώρες του πλανήτη στον Ειρηνικό, με τους κατοίκους να υποδέχονται το νέο έτος με εντυπωσιακές γιορτές, πυροτεχνήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Οι πρώτες περιοχές που καλωσόρισαν το νέο έτος ήταν τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, πρώτη η Δημοκρατία του Κιριμπάτι και ακολούθησαν η Σαμόα, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, με μεγάλες υπαίθριες εκδηλώσεις και φωταγωγήσεις σε εμβληματικά σημεία.

Η αλλαγή του χρόνου στη Νέα Ζηλανδία:

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building - the Sky Tower.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Ετους», οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάσθηκαν από την αντισημιτική επίθεση στο Μπόνταϊ Μπιτς.

Οι εκδηλώσεις είναι παγκοσμίως γνωστές για τα θεαματικά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων πάνω από κτίρια και σκάφη στο λιμάνι του, μεταξύ άλλων στα διάσημα αξιοθέατα της Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϊ.

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11.00 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με τη Γέφυρα του λιμένα του Σίδνεϊ να έχει φωτιστεί με λευκό χρώμα και μια μενορά (επτάφωτος λυχνία), σύμβολο του Ιουδαϊσμού, να προβάλλεται στους πυλώνες της.

Η αλλαγή του χρόνου στην Αυστραλία:

Happy New Year Australia! 🎉



Fireworks have been launched from Sydney Harbour Bridge and the Sydney Opera House to ring in 2026.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/8q5h2QLNef — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

«Έπειτα από ένα τραγικό τέλος της χρονιάς για την πόλη μας, ελπίζουμε πως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα προσφέρει μια ευκαιρία να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλο και να ατενίσουμε με ελπίδα ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026», δήλωσε η δήμαρχος του Σίδνεϊ Κλόβερ Μουρ ενόψει των εκδηλώσεων.

Οι δύο ένοπλοι, ένας πατέρας και ο γιος του, σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εκδήλωση για τη Χανουκά τη 14η Δεκεμβρίου, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση των τελευταίων 30 ετών, η οποία σόκαρε τη χώρα και αύξησε τους φόβους για την άνοδο του αντισημιτισμού.

Οι παραδοσιακοί χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στο Μποντάι ακυρώθηκαν φέτος και διάφορες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί, ορισμένοι κρατώντας πυροβόλα όπλα, αναπτύχθηκαν στην πόλη για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς, που συνήθως προσελκύουν πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές.

«Πρέπει να δείξουμε την περιφρόνησή μας μπροστά σε αυτό το φρικτό έγκλημα και να πούμε ότι δεν πρόκειται να πτοηθούμε από αυτό το είδος τρομοκρατίας και δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε στην όμορφη πόλη μας», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένονται στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Παράλληλα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη μεγάλη γιορτή της έλευσης του νέου έτους, αναμένονται περί τα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην παραλία της Κοπακαμπάνα.