Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι καταδικάστηκε την Τετάρτη σε 25 χρόνια κάθειρξης από το Ειδικό Δικαστήριο του Κοσόβου στη Χάγη, καθώς κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομες κρατήσεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο 58χρονος Θάτσι, πρώην κορυφαίος διοικητής του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK/KLA), είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και μπορεί να ασκήσει έφεση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι συμμετείχε ενεργά σε κοινή εγκληματική επιχείρηση με στόχο ανθρώπους που θεωρούνταν αντίπαλοι του UCK ή συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την απόφαση, δυνάμεις του UCK δολοφόνησαν 96 πολιτικούς αντιπάλους και φερόμενους συνεργάτες των Σέρβων. Ο Θάτσι κρίθηκε επίσης ένοχος για την παράνομη κράτηση 385 ανθρώπων, τα βασανιστήρια 303 και τη σκληρή μεταχείριση 49. Κανένα από τα θύματα δεν συμμετείχε ενεργά στις εχθροπραξίες, σύμφωνα με τους δικαστές.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή 45 ετών, ενώ το δικαστήριο απέρριψε έξι κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε πως αποτελούσαν μέρος ευρείας ή συστηματικής επίθεσης κατά του άμαχου πληθυσμού.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στο Κόσοβο. Εκατοντάδες υποστηρικτές του Θάτσι συγκεντρώθηκαν στην Πρίστινα, ενώ στη Χάγη σημειώθηκαν μικρής έκτασης συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Ο Θάτσι παραμένει σημαντική πολιτική μορφή για πολλούς Κοσοβάρους Αλβανούς, καθώς υπήρξε μία από τις κεντρικές προσωπικότητες του UCK και αργότερα διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του Κοσόβου.

Το Ειδικό Δικαστήριο του Κοσόβου ιδρύθηκε το 2015 στη Χάγη για να εξετάσει καταγγελίες για εγκλήματα που φέρεται να διέπραξαν πρώην μέλη του UCK κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο του 1998-99.