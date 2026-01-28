2χρονος έσπασε δύο ρεκόρ Γκίνες παίζοντας μπιλιάρδο - «Είναι φυσικό ταλέντο» λέει ο περήφανος πατέρας

Ο 2χρονος Jude Owens πήρε τη στέκα του και έδειξε τις ικανότητές του στο μπιλιάρδο, καταφέρνοντας να σπάσει δύο ρεκόρ Γκίνες.

Κατάφερε να μπει στο βιβλίο σε ηλικία δύο ετών και 261 ημερών, όντας ο νεότερος παίκτης μπιλιάρδου που φιλοξενείται στις σελίδες του. Λίγο διάστημα αργότερα, περί τις 40 μέρες, κατάφερε να ξαναμπεί δοκιμάζοντας ένα νέο κόλπο στο τραπέζι του μπιλιάρδου.

Το επίτευγμά του αυτό καταγράφηκε στα τέλη του 2025.

Ο 2χρονος Jude Owens παίζοντας μπιλιάρδο | Guinness World Records

Ο πατέρας του νηπίου, Luke Owens, ανακάλυψε το ταλέντο του μικρού από νωρίς και το μπιλιάρδο έγινε η αγαπημένη τους συνήθεια.

«Όταν έβαλε τη στέκα ανάμεσα στα δάχτυλά του, κατάλαβα ότι ήταν φυσικό ταλέντο» είπε.

Για να μπορέσει να τον βοηθήσει να φτάσει το τραπέζι, αρχικά τον τοποθετούσε πάνω σε σκαμπό αλλά πλέον χρησιμοποιεί έναν πύργο εκμάθησης, που συνήθως τοποθετείται σε κουζίνες για να συμμετέχουν τα μωρά στο μαγείρεμα.

Ο Jude Owens με τα ρεκόρ Γκίνες του | Guinness World Records

«Για μένα, ο Jude έχει πετύχει τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά, το να σπάσει όχι ένα, αλλά δύο ρεκόρ, είναι μάλλον το απόγειο. Πώς το ξεπερνάς αυτό στη ζωή σου;» διερωτήθηκε ο πατέρας.

«Άρχιζα να παίζω όταν ήμουν 10, ο Jude το έκανε στα δύο. Αλλά, θα έλεγα πως ο Jude έχει πολύ περισσότερο φυσικό ταλέντο από μένα» παραδέχθηκε ο πατέρας του.

Ο 2χρονος Jude Owens παίζοντας μπιλιάρδο | Guinness World Records

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα κέρδιζε σε έναν μεταξύ τους αγώνα, ο μικρός απάντησε, γεμάτος αυτοπεποίθηση: «Εγώ».

Τα Γκίνες σημείωσαν πως ο μικρός έλαβε και μία μικρή χρηματοδότηση για να συμμετέχει σε τουρνουά, γεγονός που τον κατέστησε τον νεότερο συμμετέχοντα στο παιχνίδι.