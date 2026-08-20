«Το πιο άρρωστο παιδί της Βρετανίας» έτσι αποκαλούνταν ως παιδί, ο Μάθιου Τζόνσον. Η πραγματικότητα ωστόσο, ήταν άλλη.

Επί 6,5 χρόνια η Λίσα Χέιντεν Τζόνσον ισχυριζόταν ότι ο Matthew έπασχε από μια μακρά σειρά ασθενειών, μεταξύ των οποίων διαβήτη, τροφικές αλλεργίες, εγκεφαλική παράλυση και κυστική ίνωση. Χρόνια αργότερα, όμως, αποκαλύφθηκε ότι τα είχε επινοήσει όλα προκειμένου να εξασφαλίσει δημοσιότητα και οικονομικά οφέλη με το να γίνει συμπαθής ως μητέρα ενός «άρρωστου» αγοριού.

Όταν όλη η «σκηνοθεσία» της Λίσα κατέρρευσε ο Μάθιου είχε υποβληθεί σε πάνω από 300 περιττές ιατρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 4 χειρουργικών επεμβάσεων και 9 αναισθησιών.

Η μητέρα του τον περιέγραφε συστηματικά στα μέσα ενημέρωσης ως «το πιο άρρωστο παιδί στη Βρετανία», αναγκάζοντάς τον να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, να βασίζεται σε σωλήνα σίτισης και να ζει ως ασθενής.

Έλεγε επί χρόνια ψέματα για την κατάσταση της υγείας του γιου της, υποστηρίζοντας ότι παρουσίαζε συμπτώματα, παρότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν καμία ασθένεια.

Είπε επίσης στους γιατρούς ότι το παιδί έπασχε από διαβήτη και έβαζε γλυκόζη στα δείγματα ούρων του, προκειμένου να παραποιεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Γιατροί, φίλοι, συγγενείς, ακόμη και ο πατέρας του αγοριού πίστευαν ότι ο Μάθιου δεν μπορούσε να φάει ή να καταπιεί τροφή.

Οι πράξεις της είχαν ως αποτέλεσμα ο Μάθιου να υποβληθεί σε επέμβαση και να τρέφεται μέσω ενός σωλήνα που είχε τοποθετηθεί στο στομάχι του.

Η μητέρα του τον παρουσίασε σε αναπηρικό αμαξίδιο στην τότε Δούκισσα της Κορνουάλης, η οποία σήμερα είναι η βασίλισσα Καμίλα. Εμφανίστηκε στην τηλεόραση και εισέπραξε συνολικά 130.000 λίρες σε επιδόματα, αφού δήλωσε ότι λάμβανε 20.000 λίρες τον χρόνο ως επίδομα διαβίωσης λόγω αναπηρίας.

Παράλληλα, έλαβε δώρα από φιλανθρωπικές οργανώσεις για παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μια κρουαζιέρα στην Τενερίφη, καθώς και δωρεάν εισιτήρια για το X Factor.

Μόλις το 2007 ένας παιδίατρος άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς τα προβλήματα υγείας του Μάθιου διαρκούσαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχει σαφής διάγνωση.

Where Lisa Hayden-Johnson is now as Love You To Death airs on Channel 4 https://t.co/M6QixgPKgz — The Sun (@TheSun) August 19, 2026

Πώς αποκαλύφθηκε η αλήθεια

Η ψεύτικη εικόνα της άρχισε να καταρρέει το 2009, όταν η Χέιντειν Τζόνσον υπέβαλε ψευδή καταγγελία βιασμού στην αστυνομία για να καλύψει τον λόγο για τον οποίο ο Μάθιου είχε χάσει ένα προγραμματισμένο ραντεβού για τον διαβήτη.

Ο ψευδής ισχυρισμός οδήγησε την αστυνομία και τους επαγγελματίες υγείας να εξετάσουν το ιστορικό της και τα ιατρικά αρχεία του Μάθιου.

Αφού ερεύνησαν το σπίτι της και διεξήγαγαν ανεξάρτητες ιατρικές αξιολογήσεις, οι αρχές ανακάλυψαν ότι παρά τον εκτεταμένο ιατρικό εξοπλισμό που διέθετε, ο Μάθιου ήταν υγιής και δεν έπασχε από καμία από τις ασθένειες που ισχυρίστηκε η μητέρα του.

Η νομική της ομάδα επιβεβαίωσε αργότερα ότι έπασχε από σύνδρομο Μινχάουζεν δι' αντιπροσώπου, μια πάθηση κατά την οποία ένας φροντιστής υπερβάλλει ή προκαλεί ασθένεια σε ένα εξαρτώμενο άτομο για να κερδίσει την προσοχή και τη συμπάθεια.

Η σύλληψη και η φυλάκιση

Η Χέιντεν-Τζόνσον συνελήφθη το 2009. Τον Ιανουάριο του 2010, στο Δικαστήριο του Έξετερ, δήλωσε ένοχη για κακοποίηση παιδιών και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Ο δικαστής Stephen Wildblood την καταδίκασε σε τρία χρόνια και τρεις μήνες (39 μήνες) φυλάκιση, περιγράφοντας τη συμπεριφορά της ως «σκληρή, χειριστική, διεστραμμένη, διαταραγμένη και αξιολύπητη».

Ο εισαγγελέας Άντριου ΜακΦάρλαν δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι πράξεις της ισοδυναμούσαν με «24ωρα βασανιστήρια» με κίνητρο τη δημοσιότητα και τα οικονομικά οφέλη.

Το ντοκιμαντέρ του Channel 4

Η σειρά ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Love you to Death» είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χέιντεν-Τζόνσον μπροστά στην κάμερα αφότου αποφυλάκισε.

Τα παιδιά της αρχικά τέθηκαν υπό την επιμέλεια των γονιών τους προτού μετακομίσουν να ζήσουν με τον πατέρα τους, ο οποίος είχε επίσης εξαπατηθεί από τα ψέματά της.

Και οι δύο έδωσαν συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Love You To Death». Ωστόσο, αφού άκουσε τη μητέρα του να μιλά, ο Matthew δήλωσε ότι ένιωσε «ανάμεικτα συναισθήματα» και ότι αυτό ενίσχυσε την απόφασή του να μην έχει επαφές μαζί της.

Μιλώντας στο BBC για το πώς ένιωσε ακούγοντας τη δική της πλευρά της ιστορίας, είπε:

«Ήταν μεγάλη απογοήτευση, αλλά νομίζω ότι υπήρχε και εκνευρισμός, γιατί σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα εξακολουθεί να μην υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης από την πλευρά της.

Όταν είδα ότι, ακόμη και μετά από δύο δεκαετίες, εξακολουθεί να υποστηρίζει την ίδια ιστορία και να πιστεύει ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για μένα... αυτό προφανώς δεν είναι σωστό».