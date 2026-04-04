44 χρόνια σε μια οθόνη: Το αόρατο τίμημα των 7 τρισεκατομμυρίων που «κλέβει» τη ζωή μας

Πλέον δεν μετράμε ώρες online, αλλά ολόκληρες ζωές. Με επτά ώρες την ημέρα μπροστά σε μια οθόνη, ο μέσος άνθρωπος θα καταλήξει να περάσει 44 χρόνια της ζωής του κοιτώντας ένα pixel. Αυτή η ψηφιακή εξάρτηση δεν είναι δωρεάν: το κόστος της σε παχυσαρκία, κατάθλιψη και μυωπία αγγίζει τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως-το 6% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Η σωματική επιβάρυνση είναι σοκαριστική. Κάθε φορά που σκύβουμε πάνω από το κινητό, ο αυχένας μας σηκώνει βάρος ανάλογο με ένα οκτάχρονο παιδί, ενώ η κοινωνική μας αποσύνδεση ισοδυναμεί με το κάπνισμα 15 τσιγάρων ημερησίως. Μέσα σε αυτό το χάος των notifications, η προσοχή μας καταρρέει, με τη Gen Z να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί περισσότερο από ένα... χρυσόψαρο.
Ως απάντηση, η «οικονομία της ευεξίας» (Wellness) αναδεικνύεται στον νέο κυρίαρχο των αγορών. Από το digital detox μέχρι τα AI ρομπότ-συντρόφους, η τεχνολογία προσπαθεί τώρα να θεραπεύσει τις πληγές που η ίδια άνοιξε, μετατρέποντας τα δεδομένα της υγείας μας στο νέο «χρυσό» της πρόληψης και της ψυχικής ισορροπίας.
