48 ώρες στη Ζυρίχη: Μια πόλη, πολλά πρόσωπα

Κομψή και γραφική, η Ζυρίχη είναι μια ευρωπαϊκή πόλη με πολλά πρόσωπα, καθώς συνδυάζει την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική με το αστικό τοπίο, τη φύση αλλά και την ελβετική παράδοση.
Η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας και για πολλούς η πιο γνωστή, είναι παραμυθένια καθώς την αγκαλιάζουν οι κορυφές των Άλπεων. Αν και δεν αποτελεί πρωτεύουσα της χώρας, η ατμόσφαιρά της δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις πρωτεύουσες των πλησιέστερων χωρών.
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