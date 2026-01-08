48 ώρες στο Βουκουρέστι: Ταξίδι στη γοητευτική πρωτεύουσα της Ρουμανίας

Νεοκλασικά κτίρια και γαλλικής έμπνευσης λεωφόροι συνυπάρχουν με αρχιτεκτονικά έργα της κομμουνιστικής περιόδου και μεγάλα πάρκα βρίσκονται δίπλα σε ζωντανές γειτονιές με καφέ και εστιατόρια.

Το Βουκουρέστι είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, με μεγάλη ιστορία και έντονη νυχτερινή ζωή. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας απλώνεται στις όχθες του ποταμού Ντιμπόβιτσα και κουβαλά ένα παρελθόν που ξεκινά πολλούς αιώνες πίσω.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr