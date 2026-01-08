48 ώρες στο Βουκουρέστι: Ταξίδι στη γοητευτική πρωτεύουσα της Ρουμανίας

Νεοκλασικά κτίρια και γαλλικής έμπνευσης λεωφόροι συνυπάρχουν με αρχιτεκτονικά έργα της κομμουνιστικής περιόδου και μεγάλα πάρκα βρίσκονται δίπλα σε ζωντανές γειτονιές με καφέ και εστιατόρια.
Το Βουκουρέστι είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, με μεγάλη ιστορία και έντονη νυχτερινή ζωή. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας απλώνεται στις όχθες του ποταμού Ντιμπόβιτσα και κουβαλά ένα παρελθόν που ξεκινά πολλούς αιώνες πίσω.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Σάλος στο X με την ταυτότητα του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι απαντά για τον τρολ λογαριασμό
- Σενάριο για χιόνια στα βόρεια προάστια τις επόμενες ημέρες: Διπλή βουτιά της θερμοκρασίας στην Αθήνα
- Oι δύο τύποι που ακολουθούσαν τον Καποδίστρια σε όλη την ταινία
- Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του στη Ριτσώνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.