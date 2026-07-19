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5 πανέμορφα νησιά της Ιταλίας που δεν είχατε σκεφτεί να επισκεφθείτε

Ανακαλύψτε πέντε ιταλικά νησιά «κρυφά διαμάντια» για καλοκαιρινές διακοπές πέρα από τα συνηθισμένα.

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Πόντσα
Άποψη της Πόντσα | Shutterstock
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Μπορεί οι ελληνικές θάλασσες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον µας κάθε καλοκαίρι, αν όμως θέλετε να ξεφύγετε για λίγο από τα συνηθισμένα, τα νησιά της Ιταλίας αποτελούν μια καλή εναλλακτική επιλογή.

Η Σαρδηνία, η Σικελία και το Κάπρι είναι τα πιο γνωστά. 

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