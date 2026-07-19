5 πανέμορφα νησιά της Ιταλίας που δεν είχατε σκεφτεί να επισκεφθείτε

Μπορεί οι ελληνικές θάλασσες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον µας κάθε καλοκαίρι, αν όμως θέλετε να ξεφύγετε για λίγο από τα συνηθισμένα, τα νησιά της Ιταλίας αποτελούν μια καλή εναλλακτική επιλογή.

Η Σαρδηνία, η Σικελία και το Κάπρι είναι τα πιο γνωστά.

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