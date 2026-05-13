5 προορισμοί στην Ευρώπη με φτηνά αεροπορικά για μικρή εξόρμηση από την Ελλάδα

Τα ταξίδια στην Ευρώπη δεν χρειάζεται απαραίτητα να κοστίζουν μια μικρή περιουσία. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί προορισμοί παραμένουν σχετικά οικονομικοί για τους Έλληνες ταξιδιώτες, τόσο σε αεροπορικά εισιτήρια όσο και σε διαμονή ή φαγητό.

Με λίγη οργάνωση και έγκαιρη κράτηση, μπορείς να κάνεις μια μικρή απόδραση χωρίς να ξεφύγεις οικονομικά.

Το κόστος ενός ταξιδιού εξαρτάται πολύ από την περίοδο που θα ταξιδέψεις και από το πόσο νωρίς θα κλείσεις εισιτήρια και ξενοδοχεία. Οι πιο οικονομικές τιμές εμφανίζονται συνήθως εκτός αργιών και υψηλής σεζόν. Επίσης, οι πτήσεις με μικρή χειραποσκευή ή backpack και οι κεντρικές αλλά απλές επιλογές διαμονής μπορούν να μειώσουν σημαντικά το συνολικό budget.

