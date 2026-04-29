63 εκατοστά «παλάτι»: Το πιο στενό σπίτι στον κόσμο είναι μια αρχιτεκτονική παγίδα;

Στην Aucallama του Περού, ο Fabio Moreno αποφάσισε να αποδείξει ότι η ευτυχία δεν μετριέται σε τετραγωνικά, αλλά σε... εκατοστά. Το «στενότερο σπίτι του κόσμου», με πλάτος μόλις 63 εκατοστά, είναι αναμφίβολα ένα «κουκλίστικο» επίτευγμα.

Με την πρώτη ματιά, μοιάζει με ένα κομψό, παιχνιδιάρικο installation που προκαλεί το μάτι και την αισθητική μας. Είναι, πράγματι, ένα σπουδαίο μάθημα δομικής και αρχιτεκτονικής, καθώς καταφέρνει να στριμώξει μια ολόκληρη σύγχρονη ζωή -από κουζίνα μέχρι γραφείο- σε μια λωρίδα γης που άλλοι θα χρησιμοποιούσαν απλώς για να αποθηκεύσουν μια σκάλα.

Ωστόσο, πίσω από τα φωτεινά χρώματα και την έξυπνη διαρρύθμιση, κρύβεται μια αλήθεια. Κανείς δεν θα ήθελε πραγματικά να ζει εκεί. Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια διαρκή χορογραφία αποφυγής τοίχων.

Σε μια εποχή που η στεγαστική κρίση καλπάζει, το σπίτι των 63 εκατοστών μοιάζει σχεδόν με ειρωνικό σχόλιο. Είναι η ακραία απόληξη της λογικής που θέλει τον άνθρωπο να «προσαρμόζεται» σε όλο και μικρότερους χώρους, βαφτίζοντας την έλλειψη βασικών αναγκών ως «εναλλακτικό life-style» ή «μινιμαλισμό».

Είναι το σπίτι της Aucallama ένα τουριστικό αξιοθέατο; Σίγουρα. Είναι ένα μάθημα αξιοποίησης χώρου; Αναμφίβολα. Είναι όμως το μέλλον της κατοικίας; Ας ελπίσουμε πως όχι.