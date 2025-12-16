7 χώρες, 1 δημοσκόπηση: Οι φόβοι για τη μετανάστευση και η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς

Μια έρευνα της YouGov σε Βρετανία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία αποκάλυψε ότι πλειοψηφίες 44%-60% πιστεύουν πως οι παράνομοι μετανάστες είναι περισσότεροι από τους νόμιμους, παρά τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν το αντίθετο.

Στη Γαλλία, για παράδειγμα, μόλις το 21% των μεταναστών έχει βρεθεί κάποια στιγμή χωρίς χαρτιά.

Η έρευνα καταγράφει έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε αύξηση της μετανάστευσης, με 64%-82% να απορρίπτουν περισσότερες αφίξεις. Στη Γερμανία το 60% ζητά μεγάλη μείωση, ενώ στην Πολωνία το κοινό εμφανίζεται διχασμένο.

Παράλληλα, περίπου οι μισοί ερωτηθέντες (46%-53%) υποστηρίζουν πλήρες πάγωμα νέων αφίξεων και απομάκρυνση πρόσφατων μεταναστών.

Ποιοι θεωρούνται «ανεπιθύμητοι»

Όσοι τάσσονται υπέρ απελάσεων στοχεύουν κυρίως όσους «παραβιάζουν τους κανόνες» ή αιτούνται επιδόματα. Αντίθετα, η διάθεση απέναντι σε νόμιμες ομάδες – όπως φοιτητές ή γιατροί – είναι σαφώς πιο θετική. Μόνο ένα μικρό ποσοστό (8%-12% του γενικού κοινού) θα ήθελε την απομάκρυνση γιατρών με βίζα εργασίας.

Την ίδια περίοδο, στην Αυστραλία, ένας Σύρος μετανάστης έγινε παγκόσμιο σύμβολο θάρρους. Ο Ahmed al Ahmed, ιδιοκτήτης μανάβικου στο Σίδνεϊ, ακινητοποίησε έναν ένοπλο τρομοκράτη στην επίθεση στο Bondi Beach, σώζοντας ζωές και αποτρέποντας μεγαλύτερη τραγωδία. Το περιστατικό δείχνει ότι οι μετανάστες δεν είναι απλώς αριθμοί σε στατιστικές αλλά άνθρωποι που συμβάλλουν και προστατεύουν τις κοινωνίες όπου ζουν.

Η δημοσκόπηση καταδεικνύει ότι οι ανησυχίες για τη μετανάστευση δεν περιορίζονται σε οικονομικούς όρους αλλά αγγίζουν βαθύτερα ζητήματα ταυτότητας και αξιών.

Ωστόσο, η ιστορία του Ahmed υπενθυμίζει ότι η ένταξη και η συνύπαρξη μπορούν να γεννήσουν ηρωισμούς που υπερβαίνουν τα στερεότυπα.

Η τάση να στοχοποιούνται οι μετανάστες ως υπεύθυνοι για κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο που τρέφεται από φόβους και προκαταλήψεις.

Δεν δικαιολογείται, γιατί αποπροσανατολίζει από τις πραγματικές αιτίες των κρίσεων και ενισχύει τον διχασμό αντί για την αλληλεγγύη.

Οι κοινωνίες δεν προχωρούν με την καλλιέργεια εχθρότητας, αλλά με την υπεράσπιση της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.