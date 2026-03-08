Αδιανόητες δηλώσεις Τραμπ για Μέση Ανατολή: «Δεν θα μείνει κανείς στο Ιράν για να παραδοθεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν και έθεσε το ενδεχόμενο ο πόλεμος με την μεσανατολική χώρα να τελειώσει μόνο όταν η Τεχεράνη δεν θα έχει πλέον λειτουργικό στρατό ή καμία ηγεσία στην εξουσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άκυρες εάν σκοτωθούν όλοι οι πιθανοί ηγέτες του Ιράν και καταστραφεί ο ιρανικός στρατός.

«Κάποια στιγμή, δεν νομίζω ότι θα έχει απομείνει κανείς ίσως για να πει "παραδινόμαστε"», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ιράν: Αναστάτωση από τη «συγγνώμη» του Πεζεσκιάν

Το Ισραήλ και η Τεχεράνη αντάλλαξαν πολυάριθμες επιθέσεις το Σάββατο, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εισήλθε στη δεύτερη φάση του.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ζήτησε συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για τις επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε αυτές τις χώρες, σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει η οργή σε όλο τον Κόλπο, αλλά προκάλεσε επικρίσεις από τους σκληροπυρηνικούς στο εσωτερικό.

«Ζητώ προσωπικά συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που επηρεάστηκαν από τις ενέργειές μας», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προτρέποντάς τες να μην συμμετάσχουν στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Απέρριψε το αίτημα του Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως «όνειρο», αλλά είπε ότι το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας της είχε συμφωνήσει να αναστείλει τις επιθέσεις σε γειτονικές πολιτείες, εκτός εάν οι επιθέσεις στο Ιράν προέρχονταν από το έδαφός τους.

Εν μέσω πιθανών «ρωγμών» εντός της ηγεσίας του Ιράν σχετικά με τα σχόλια του Πεζεσκιάν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, δήλωσε ότι οποιαδήποτε μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που θα καταθέσουν τα όπλα τους «θα μείνουν αλώβητοι».