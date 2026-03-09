Αδιανόητες καταγγελίες για τον σεφ του κορυφαίου εστιατορίου «Noma»: Ξυλοδαρμός σε υπαλλήλους και τραμπουκισμοί

Ο ιδιοκτήτης και σεφ του εμβληματικού εστιατορίου «Noma», στην Κοπεγχάγη, που θεωρείται από τα πιο φημισμένα στον κόσμο με τρία αστέρια Michelin, έρχεται αντιμέτωπος με καταγγελίες που έγιναν από δεκάδες υπαλλήλους του για βίαιες τιμωρίες και λεκτική κακοποίηση.

Ένας σεφ, που ονομάστηκε Alessia, δήλωσε στους Times ότι «το να πηγαίνεις στη δουλειά έμοιαζε με πόλεμο». «Έπρεπε να αναγκάσεις τον εαυτό σου να είναι δυνατός, να μην δείχνεις φόβο», είπε.

Το νέο ρεπορτάζ περιέγραφε ένα περιστατικό του Φεβρουαρίου 2014, στο οποίο ο 48χρονος Redzepi φέρεται να διέταξε όλο το προσωπικό της κουζίνας του να τον ακολουθήσει έξω από το εστιατόριο και να συγκεντρωθεί σε κύκλο πριν επιπλήξει έναν sous-chef που έπαιζε μουσική που δεν του άρεσε στην κουζίνα.

Στη συνέχεια, όπως μεταφέρει το people.gr, ο Ρετζέπι φέρεται να γρονθοκόπησε τον υπάλληλό του στα πλευρά και να ούρλιαξε ότι δεν θα επιτρεπόταν σε κανέναν να επιστρέψει μέσα στο κτίριο, μέχρι που ο sous-chef είπε, αρκετά δυνατά για να το ακούσουν όλοι, ότι του άρεσε να κάνει στοματικό σεξ σε DJs, αναφερόμενος στη μουσική που έπαιζε ο sous-chef. Ο υπάλληλος τελικά συμμορφώθηκε και το προσωπικό επέστρεψε στην κουζίνα.

Οι Times ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους το Σάββατο ότι είχαν πάρει συνέντευξη από 35 πρώην υπαλλήλους του Noma, οι οποίοι περιέγραψαν λεπτομερώς περιπτώσεις όπου, μεταξύ 2009 και 2017, ο Redzepi φέρεται να γρονθοκόπησε υπαλλήλους στο πρόσωπο, να τους τρύπησε με σκεύη και εργαλεία, να τους χτύπησε σε τοίχους και να τους κακοποίησε ψυχολογικά χρησιμοποιώντας εκφοβισμό, σωματική ντροπή, δημόσιο χλευασμό και άλλα.

Μια άλλη σεφ θυμήθηκε ότι έκανε οικονομίες για έναν χρόνο και πούλησε το αυτοκίνητό της, ώστε να μπορέσει να βρει δουλειά στο Noma το 2013, καθώς πολλοί από τους υπαλλήλους του εστιατορίου ήταν απλήρωτοι. Ισχυρίστηκε ότι ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος, η Redzepi την είδε να χρησιμοποιεί τηλέφωνο, κάτι που απαγορευόταν κατά τις εργάσιμες ώρες — αν και η σεφ είπε ότι το χρησιμοποιούσε για να χαμηλώσει τη μουσική στο εστιατόριο κατόπιν αιτήματος ενός πελάτη.

Ισχυρίστηκε ότι χωρίς να πει τίποτα, η Redzepi γύρισε και τη γρονθοκόπησε στα πλευρά, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε έναν μεταλλικό πάγκο και να κόψει το ισχίο της.

Αυτές είναι λίγες από τις πολλές καταγγελίες σε βάρος του τοπ σεφ, ο οποίος μέχρι στιγμής αρνείται τις κατηγορίες.



