Αδιανόητο βίντεο: Βιαστής βγάζει τις χειροπέδες και το σκάει λίγο πριν τη δίκη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, ένα σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ένας 21χρονος, καταδικασμένος πλέον σε ισόβια κάθειρξη, καταφέρνει να αποδράσει μέσα από τα χέρια των δεσμοφυλάκων του, έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου.

Εκμεταλλευόμενος τις χαλαρές χειροπέδες του, ο Άαρον Στράχαν ελευθέρωσε το χέρι του, έσπρωξε τους φύλακες –με τον έναν να σωριάζεται στα σκαλιά– και τράπηκε σε φυγή. Αν και λίγο αργότερα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να περπατά ανενόχλητος στους δρόμους έχοντας αλλάξει ρούχα, συνελήφθη ξανά μέσα σε λίγες ώρες, μετά από γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση.

Ο 21χρονος, τον οποίο ο δικαστής χαρακτήρισε ανοιχτά ως «αρπακτικό», έχει πίσω του ένα ανατριχιαστικό ιστορικό. Τον περασμένο Μάιο, φορώντας μπαλακλάβα και κραδαίνοντας μαχαίρι, εντόπισε μια 15χρονη σε στάση λεωφορείου. Αφού την άρπαξε βίαια, την οδήγησε στο βρώμικο και σκοτεινό υπόγειό του, μπλόκαρε την πόρτα με ξύλινες παλέτες και τη βίασε, απειλώντας την πως αν μιλήσει θα τη σκοτώσει.

Η βαρβαρότητά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε εκεί. Την ίδια ακριβώς μέρα, μαχαίρωσε εντελώς απρόκλητα έναν άνδρα. Τρεις ημέρες μετά, επιτέθηκε σε ένα δεύτερο θύμα με μεταλλικό σφυρί, προκαλώντας του εγκεφαλική αιμορραγία και συντριπτικό κάταγμα στο κρανίο — ένας τραυματισμός που απαίτησε 11 πλάκες τιτανίου για να αποκατασταθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη το βαρύτατο ποινικό του μητρώο, το δικαστήριο επέβαλε στον Στράχαν αόριστη ποινή ισόβιας κράτησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ίσως να μην αποφυλακιστεί ποτέ.

«Οι πράξεις σου είναι εφιάλτης για κάθε γυναίκα, κάθε κορίτσι και κάθε γονέα που περιμένει το παιδί του να επιστρέψει σπίτι», του τόνισε ο δικαστής. Κατά την ανάγνωση της απόφασης, ο 21χρονος –αυτή τη φορά αυστηρά δεμένος χειροπόδαρα στους φρουρούς– άκουσε την ποινή του χωρίς να δείξει την παραμικρή αντίδραση.