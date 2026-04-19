Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Βρεφική τροφή είχε ποντικοφάρμακο - Τι κατήγγειλε πατέρας

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στην Αυστρία καθώς η αστυνομία στο Μπούργκενλαντ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δείγμα από ένα βάζο 190 γραμμαρίων βρεφικής τροφής είχε πιντικοφάρμακο, όπως κατήγγειλε ο ίδιος ο πατέρας που το αγόρασε για το παιδί του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα επηρεαζόμενα βαζάκια είχαν αυτοκόλλητο με κόκκινο κύκλο στο κάτω μέρος, καθώς και καπάκι που είχε ήδη ανοιχτεί ή ήταν φθαρμένο ή δεν είχε προστατευτική σφράγιση, ή παρουσίαζαν ασυνήθιστη οσμή.
Οι αρχές, όπως μεταφέρει το cnbc.com, δήλωσαν ότι αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις σε παρόμοια βαζάκια που κατασχέθηκαν από την αστυνομία στην Τσεχία και τη Σλοβακία έδειξαν την παρουσία τοξικής ουσίας. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.
Η αστυνομία πρόσθεσε επίσης ότι οι αυστριακές αρχές ενημερώθηκαν για τον κίνδυνο έπειτα από έρευνες στη Γερμανία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
