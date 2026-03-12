Αδιανόητο περιστατικό σύγχρονης δουλείας στη Βρετανία: Μητέρα βασάνιζε γυναίκα που εργαζόταν στο σπίτι της επί 25 χρόνια

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Βρετανία καθώς μητέρα φέρεται να βασάνιζε την οικιακή της βοηθό επί 25χρόνια.

Η μητέρα, καταδικάστηκε σήμερα από βρετανικό δικαστήριο σε κάθειρξη 13 ετών επειδή εξανάγκαζε δια της βίας την γυναίκα για να εργάζεται στο σπίτι της επί περισσότερα από 25 χρόνια.

Η Mandy Wixon, 56 ετών, κρίθηκε ένοχη sσύμφωνα με το BBC, για παράνομη φυλάκιση και για εξαναγκασμό της γυναίκας να καθαρίσει το άθλιο σπίτι της στο Tewkesbury του Gloucestershire.

Το θύμα, το οποίο έχει μαθησιακές δυσκολίες και είναι τώρα στα μέσα της δεκαετίας των 40, της έριξαν υγρό πιάτων στο λαιμό, της έριξαν χλωρίνη στο πρόσωπό της και της ξύρισαν το κεφάλι παρά τη θέλησή της. Επίσης, την ανάγκασαν να ζει με αποφάγια.

Επιβάλλοντας την ποινή στο Δικαστήριο του Gloucester, ο δικαστής Ian Lawrie KC είπε στην Wixon: «Κρατήκατε σκληρά και επίμονα αιχμάλωτη αυτή τη γυναίκα... Το διαρκές επίμονο τραύμα αυτής της δουλείας παραμένει».

Σε δήλωσή του, το θύμα είπε: «Για 25 χρόνια, έζησα με φόβο, έλεγχο και κακοποίηση. Μου φέρθηκαν σαν η ζωή μου, η ελευθερία μου και η φωνή μου να μην είχαν σημασία».

Η Wixon κρίθηκε ένοχη για δύο κατηγορίες εξαναγκασμού σε άτομο για εκτέλεση αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τέσσερις κατηγορίες επίθεσης που προκάλεσε σωματική βλάβη.