«Αδιέξοδο» στον Λευκό Οίκο: Ο υπουργός Ενέργειας διαψεύδει εμμέσως τον Τραμπ για το ιρανικό πετρέλαιο

Σε μια αμήχανη στιγμή για τη διακυβέρνηση, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ενώπιον του Κογκρέσου ότι δεν έχει γνώση για την επιχείρηση κατάσχεσης εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου, για την οποία είχε προηγουμένως καυχηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μυστική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ εν αγνοία της Τεχεράνης, ο κ. Ράιτ απέφυγε να επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Κληθείς να σχολιάσει την αντίφαση και το αν ο πρόεδρος ψεύδεται, ο υπουργός απέδωσε τα λόγια του Τραμπ σε μια «γενική τοποθέτηση» σχετικά με τις προσπάθειες περιορισμού των ιρανικών εξαγωγών, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα στις επίσημες δηλώσεις.