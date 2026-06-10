«Αδιέξοδο» στον Λευκό Οίκο: Ο υπουργός Ενέργειας διαψεύδει εμμέσως τον Τραμπ για το ιρανικό πετρέλαιο

Σε μια αμήχανη στιγμή για τη διακυβέρνηση, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ενώπιον του Κογκρέσου ότι δεν έχει γνώση για την επιχείρηση κατάσχεσης εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου, για την οποία είχε προηγουμένως καυχηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μυστική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ εν αγνοία της Τεχεράνης, ο κ. Ράιτ απέφυγε να επιβεβαιώσει το περιστατικό.
Κληθείς να σχολιάσει την αντίφαση και το αν ο πρόεδρος ψεύδεται, ο υπουργός απέδωσε τα λόγια του Τραμπ σε μια «γενική τοποθέτηση» σχετικά με τις προσπάθειες περιορισμού των ιρανικών εξαγωγών, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα στις επίσημες δηλώσεις.
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Ο Λευκός Οίκος είναι η κατοικία και ο χώρος εργασίας του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου των ΗΠΑ.