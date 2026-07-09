Αεροδρόμιο στη Φλόριντα πήρε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ

Την απόφασή του να λάβει το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ακολουθώντας το παράδειγμα μιας σειράς ιδρυμάτων, κτιρίων, κυβερνητικών προγραμμάτων, πολεμικών πλοίων και νομισμάτων που μετονομάστηκαν προς τιμήν του.

Η μετονομασία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς σε Διεθνές Αεροδρόμιο «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» αποτελεί μια κίνηση υποστήριξης στον πρόεδρο που έχει επιλέξει για έδρα του τη Φλόριντα.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος σε ολόκληρη τη Φλόριντα που να είναι πιο συνδεδεμένος με το Παλμ Μπιτς από τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ένας από τους γιους του, ο Έρικ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

Από την επανεκλογή του και μετά, το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε μια σχεδιαζόμενη κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα χορήγησης βίζας σε πλούσιους αλλοδαπούς, σε έναν κυβερνητικό ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς για παιδιά.

Παράλληλα, το όνομά του προστέθηκε στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, αφού τα δικαστήρια απέρριψαν την πρότασή του.

Η μετονομασία του αεροδρομίου στοίχισε 5,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγές.