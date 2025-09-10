Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην Υεμένη: Βίντεο από την επίθεση στη Σαναά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης αναφέρουν ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά, χωρίς να έχει γίνει ακόμη σαφές ποιοι είναι οι στόχοι των επιδρομών και αν υπάρχουν τραυματίες.
Ο Anees al-Asbahi, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας που διοικείται από τους Χούθι, και ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, ταξίαρχος Yahya Saree, επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις της Τετάρτης. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ.
Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κύματα αεροπορικών επιθέσεων ως απάντηση στην εκτόξευση πυραύλων και drones από τους Χούθι προς το Τελ Αβίβ. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς και τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.
Με πληροφορίες από Associated Press
