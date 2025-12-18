Αεροσκάφος Cessna συνετρίβη στις ΗΠΑ: Αναφορές για αρκετούς νεκρούς

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Στέιτσβιλ, 40 μίλια βόρεια του Σάρλοτ, της Βόρειας Καρολίνας, στις ΗΠΑ, ενώ αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.
Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:15 π.μ., όπως δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της κομητείας Ιρεντέλ, Μπιλ Χάμπι. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι γνωστός αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε.
«Ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωση στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα γύρω στις 10:20 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διεξαγάγουν έρευνα. Η NTSB θα ηγηθεί της έρευνας και θα παρέχει τυχόν ενημερώσεις», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.
«Το περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ παρέχει εγκαταστάσεις εταιρικής αεροπορίας για εταιρείες της Fortune 500 και αρκετές ομάδες NASCAR», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της πόλης.
