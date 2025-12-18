Μενού

Αεροσκάφος Cessna συνετρίβη στις ΗΠΑ: Αναφορές για αρκετούς νεκρούς

Ένα αεροσκάφος τύπου Cessna συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, ενώ τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Reader symbol
Newsroom
αεροσκάφος ΗΠΑ
Το μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη στις ΗΠΑ | @wxkaitlin / X
  • Α-
  • Α+

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Στέιτσβιλ, 40 μίλια βόρεια του Σάρλοτ, της Βόρειας Καρολίνας, στις ΗΠΑ, ενώ αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:15 π.μ., όπως δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της κομητείας Ιρεντέλ, Μπιλ Χάμπι. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι γνωστός αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε.

«Ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωση στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα γύρω στις 10:20 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διεξαγάγουν έρευνα. Η NTSB θα ηγηθεί της έρευνας και θα παρέχει τυχόν ενημερώσεις», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

«Το περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ παρέχει εγκαταστάσεις εταιρικής αεροπορίας για εταιρείες της Fortune 500 και αρκετές ομάδες NASCAR», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της πόλης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ