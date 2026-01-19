Μενού

Αφγανιστάν: Έκρηξη με πολλά θύματα στην Καμπούλ

Έκρηξη με αρκετούς νεκρούς σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Σαρ-ε-Ναου της Καμπούλ, η οποία θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές της πρωτεύουσας.

Καμπούλ
Εικόνα από το σημείο της έκρηξης στην Καμπούλ | X/ Mohsin Ali
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κάνι, προσθέτοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.

 

