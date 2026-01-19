Αφγανιστάν: Έκρηξη με πολλά θύματα στην Καμπούλ

Έκρηξη με αρκετούς νεκρούς σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Σαρ-ε-Ναου της Καμπούλ, η οποία θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές της πρωτεύουσας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κάνι, προσθέτοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.

Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident.



It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant.



There have been fatalities and injuries.



The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu — Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026