Αφγανιστάν: Κατηγορεί το Πακιστάν για παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι παραβιάζει το «κυρίαρχο έδαφος» της Καμπούλ, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «πρωτοφανή, βίαιη και προκλητική πράξη».

Αυτός ο ισχυρισμός έρχεται μετά από δύο δυνατές εκρήξεις που ακούστηκαν στην πόλη την Πέμπτη, 9/10, σύμφωνα με το BBC.

Το Πακιστάν είχε επίσης βομβαρδίσει μια αγορά πολιτών στην παραμεθόρια επαρχία Πατίκα, στα νοτιοανατολικά του Αφγανιστάν, όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Οι ντόπιοι εκεί δήλωσαν στην αφγανική υπηρεσία του BBC ότι πολλά καταστήματα είχαν καταστραφεί, με το Πακιστάν να μην εχει ούτε επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι εξαπέλυσε επίθεση εντός του Αφγανιστάν.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Πεσαβάρ την Παρασκευή, 10/10, ένας ανώτατος στρατηγός ισχυρίστηκε ότι το Αφγανιστάν χρησιμοποιείται ως «ορμητήριο για τρομοκρατία εναντίον του Πακιστάν».

«Για την προστασία των ζωών και των περιουσιών των Πακιστανών, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα», πρόσθεσε ο στρατηγός Άχμεντ Σαρίφ Τσάουντρι.

Το Πακιστάν κατηγορεί εδώ και καιρό τους Αφγανούς Ταλιμπάν ότι επιτρέπουν στους Ταλιμπάν του Πακιστάν, γνωστούς και ως TTP, να επιχειρούν επιθέσεις από τη γη τους με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να το αρνείται συνεχώς.

Φήμες που κυκλοφόρησαν λένε ότι οι εκρήξεις στην Καμπούλ ήταν μέρος μιας στοχευμένης επίθεσης εναντίον του ηγέτη του TTP, Νουρ Γουάλι Μεχσούντ.

Σε απάντηση, το TTP δημοσίευσε ένα μη επαληθευμένο φωνητικό σημείωμα του Μεχσούντ που έλεγε ότι ήταν ακόμα ζωντανός.

Το Υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι, σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί, «οι συνέπειες θα αποδοθούν στον πακιστανικό στρατό».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Δελχί, δήλωσε ότι θέλουν να διατηρήσουν καλές σχέσεις με το Πακιστάν.

«Το Πακιστάν δεν πρέπει να επαναλάβει αυτό το λάθος», δήλωσε ο Amir Khan Muttaqi σε μια επιλεγμένη ομάδα 16 ανδρών δημοσιογράφων από ινδικά μέσα ενημέρωσης.

«Τα προβλήματά μας μπορούν να λυθούν με διαπραγματεύσεις, όχι με πόλεμο», συμπλήρωσε.