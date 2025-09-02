Μενού

Αφγανιστάν: Νέος σεισμός 5,2 ρίχτερ στα βορειοανατολικά

Νέος σεισμός «χτύπησε» το Αφγανιστάν, μεγέθους 5,2 ρίχτερ.

Σεισμός στο Αφγανιστάν
Κατεστραμμένα κτίρια στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό | Twitter - @mog_russEN
Νέος σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ έπληξε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν σήμερα (02/09). 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. έλαβε χώρα κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού των 6 Ρίχτερ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, ο σεισμός έπληξε σε βάθος 10 χλμ. Συγκριτικά, ο σεισμός της Κυριακής είχε μέγεθος 6,0 Ρίχτερ και το επίκεντρό του βρισκόταν σε βάθος περίπου 8 χλμ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 34 χιλιόμετρα (περίπου 21 μίλια) βορειοανατολικά της Τζαλαλάμπαντ, στις 12:29 GMT/

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Πηγή: Al Jazeera

