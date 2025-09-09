Αφγανιστάν: Οι διασώστες δεν αγγίζουν γυναίκες και πεθαίνουν αβοήθητες στα ερείπια

Ένας από τους χειρότερους σεισμούς στην ιστορία του Αφγανιστάν έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ της χώρας την περασμένη Κυριακή.
Το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 Ρίχτερ και αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν. Τουλάχιστον άλλοι 3.124 τραυματίστηκαν και περισσότερα από 5.400 σπίτια καταστράφηκαν.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια: Βρέθηκαν γκλοπ στην κατοχή τους
- Οι μετρήσεις του Μαξίμου και των καναλιών, η εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα και η καχυποψία των Λίβυων
- Καρολίνα Πελενδρίτου: Η παραολυμπιονίκης μας που «στρίμωξε» τον οδηγό ταξί - Έχανε την όρασή της από τα 9 της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.