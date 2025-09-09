Μενού

Αφγανιστάν: Οι διασώστες δεν αγγίζουν γυναίκες και πεθαίνουν αβοήθητες στα ερείπια

Ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς στο Αφγανιστάν εδώ και χρόνια, κρύβει πίσω του μια βαθύτερη τραγωδία.

Αφγανή γυναίκα με χιτζάμπ
Ένας από τους χειρότερους σεισμούς στην ιστορία του Αφγανιστάν έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ της χώρας την περασμένη Κυριακή.

Το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 Ρίχτερ και αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν. Τουλάχιστον άλλοι 3.124 τραυματίστηκαν και περισσότερα από 5.400 σπίτια καταστράφηκαν.

