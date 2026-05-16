Αφγανιστάν: Οι μητρικοί θάνατοι αυξάνονται δραματικά μετά την άνοδο των Ταλιμπάν

Η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν βαθαίνει επικίνδυνα, με τις γυναίκες να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.
Διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν, ότι οι μητρικοί θάνατοι στη χώρα ενδέχεται να αυξηθούν έως και 50% μέσα στη χρονιά, εξαιτίας της κατάρρευσης του συστήματος υγείας, της απαγόρευσης της αντισύλληψης και των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλονται πλέον στις γυναίκες. Και όλα αυτά, ενώ βρισκόμαστε στο 2026.
Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο τραγική, με χιλιάδες γυναίκες να στερούνται ακόμη και την πιο βασική ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού.
