Η Ρωσία συντάσσεται ανοιχτά με τους Ταλιμπάν: «Πλήρης εταιρική σχέση με την Καμπούλ»

Η Ρωσία προχωρά στη δημιουργία «πλήρους εταιρικής σχέσης» με τους Ταλιμπάν, που βρίσκονται στην εξουσία στο Αφγανιστάν και ενθαρρύνει άλλες χώρες στην περιοχή να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την Καμπούλ, δήλωσε σήμερα Ρώσος αξιωματούχος ασφαλείας.

Τον 2025, η Ρωσία έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επισήμως την ισλαμιστική κυβέρνηση των Ταλιμπάν που κατέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, καθώς οι ΗΠΑ απέσυραν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την επί 20ετία εμπόλεμη χώρα, δημιουργώντας ένα χαοτικό κενό εξουσίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε δήλωση του Ρώσου αξιωματούχου Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με την οποία η συνεργασία με την Καμπούλ είναι σημαντική για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής, κατά το ΑΜΠΕ.

Η Ρωσία «χέρι-χέρι» με τους Ταλιμπάν

Ο Σοϊγκού, ο οποίος είναι γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, είπε ότι η Μόσχα οικοδομεί έναν «ρεαλιστικό διάλογο» με τους Ταλιμπάν, που περιλαμβάνει την ασφάλεια, το εμπόριο, τον πολιτισμό και την ανθρωπιστική στήριξη.

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε σε συνάντηση με τους ομολόγους του από τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), ο οποίος αριθμεί δέκα μέλη στα οποία περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ινδία, το Ιράν, το Πακιστάν και ένας αριθμός πρώην σοβιετικών κρατών.

Ο SCO θα πρέπει να αναβιώσει την ομάδα επαφής του με το Αφγανιστάν, πρόσθεσε ο Σοϊγκού.

Το 2003 η Ρωσία χαρακτήρισε επίσημα τους Ταλιμπάν τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτός ο χαρακτηρισμός ήρθη τον Απρίλιο του 2025.

Η Ρωσία διακρίνει μια ανάγκη να συνεργαστεί με την Καμπούλ καθώς αντιμετωπίζει μια μεγάλη απειλή ασφαλείας από ισλαμιστικές ένοπλες οργανώσεις που εδρεύουν σε διάφορες χώρες--από το Αφγανιστάν ως τη Μέση Ανατολή.