Η μόνη χώρα στον κόσμο που τα κορίτσια απαγορεύεται να πάνε σχολείο μετά τα 12

Σήμερα ξεκινά η σχολική χρονιά και τα κουδούνια ήχουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη για όλους τους μαθητές. Όχι όμως για όλες τις μαθήτριες. Και όμως εν έτει 2025 υπάρχει κράτος που απαγορεύει στα κορίτσια και τις γυναίκες να λαμβάνουν γενική εκπαίδευση σε δευτεροβάθμιο και ανώτερο επίπεδο.

Ο λόγος για το Αφγανιστάν. Η απαγόρευση αποτελεί μέρος μιας ευρείας καταστολής των δικαιωμάτων των γυναικών από τους Ταλιμπάν από τότε που ανέλαβαν την εξουσία τον Αύγουστο του 2021.

Η κυβέρνηση υπαγορεύει πώς πρέπει να ντύνονται οι γυναίκες, πού μπορούν και πού δεν μπορούν να πάνε και με ποιον πρέπει να πάνε .

Οι Ταλιμπάν είχαν αρχικά δηλώσει ότι η αναστολή της εκπαίδευσης των γυναικών θα ήταν προσωρινή και ορισμένοι ηγέτες δήλωσαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ξανά τα κανονικά σχολεία μόλις επιλυθούν τα ζητήματα ασφαλείας.

Αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα, η φονταμενταλιστική πτέρυγα των Ταλιμπάν φαίνεται να κερδίζει. Τα μη θρησκευτικά σχολεία, τα πανεπιστήμια, ακόμη και τα κέντρα κατάρτισης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν κλειστά για τον μισό πληθυσμό.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο από την UNESCO, σε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κορίτσια έχει απαγορευτεί η φοίτηση στο γυμνάσιο από το 2021.

Αφγανή μαθήτρια | Shutterstock

Υπουργείο Παιδείας στο Αφγανιστάν: «Τα κορίτσια πρέπει να φορούν χιτζάμπ αλλά φορούσαν φορέματα»

«Είπαμε στα κορίτσια να φορούν σωστά χιτζάμπ, αλλά δεν το έκαναν. Φορούσαν φορέματα σαν να πήγαιναν σε γαμήλια τελετή», δήλωσε ο υπηρεσιακός Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Νίντα Μοχάμεντ Ναντίμ τον Δεκέμβριο του 2022, στην κρατική τηλεόραση, εξηγώντας γιατί έκλεισαν τα σχολεία.

«Τα κορίτσια σπούδαζαν γεωργία και μηχανική, αλλά αυτό δεν ταιριάζει με την αφγανική κουλτούρα. Πρέπει να μαθαίνουν, αλλά όχι σε τομείς που αντιβαίνουν στο Ισλάμ και την αφγανική τιμή», συμπλήρωσε.

Τα θρησκευτικά ιδρύματα, η μόνη επιλογή για εκπαίδευση μετά τα 12

Τα θρησκευτικά ιδρύματα αποτελούν τη μόνη επιλογή για τα περισσότερα Αφγανικά κορίτσια άνω των 12 ετών που επιθυμούν οποιαδήποτε εκπαίδευση.

Τα ιδρύματα αυτά λέγονται «madrassa». «Προτιμώ να πηγαίνω σχολείο, αλλά δεν μπορώ, οπότε θα πάω σε μια μεντρεσέ. Αν μπορούσα να πάω σχολείο, τότε θα μπορούσα να μάθω και να γίνω γιατρός. Αλλά δεν μπορώ», δήλωσε μια κοπέλα στο AP, τον Μάρτιο.

«Εφόσον τα σχολεία είναι κλειστά για τα κορίτσια, το βλέπουν αυτό ως ευκαιρία», δήλωσε ο Zahid-ur-Rehman Sahibi, διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ισλαμικών Επιστημών Tasnim Nasrat στην Καμπούλ. «Έτσι, έρχονται εδώ για να παραμείνουν απασχολημένοι με τη μάθηση και τη μελέτη των θρησκευτικών επιστημών».

«Έτσι, έρχονται εδώ για να παραμείνουν απασχολημένοι με τη μάθηση και τη μελέτη των θρησκευτικών επιστημών».



Αφγανιστάν: Ανησυχία για τους μαθητές που λιγοστεύουν

Παρόλο που η εκπαίδευση των κοριτσιών εξακολουθεί να επιτρέπεται κάτω των 12 ετών, ο αριθμός των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει επίσης μειωθεί δραστικά από το 2021.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της UNESCO, το Αφγανιστάν είχε μόνο 5,7 εκατομμύρια κορίτσια και αγόρια στο δημοτικό σχολείο το 2022, σε σύγκριση με 6,8 εκατομμύρια το 2019.

Αυτή η μείωση στις εγγραφές στο δημοτικό σχολείο είναι αποτέλεσμα της απόφασης των de facto αρχών να απαγορεύσουν στις γυναίκες δασκάλες να διδάσκουν αγόρια, επιδεινώνοντας την έλλειψη εκπαιδευτικών.

Μπορεί επίσης να εξηγηθεί από την έλλειψη κινήτρου των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Η UNESCO ανησυχεί για τις επιβλαβείς συνέπειες αυτού του ολοένα και πιο μαζικού ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παιδικής εργασίας και των πρόωρων γάμων.

Τα στοιχεία είναι επίσης πολύ ανησυχητικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με μείωση κατά το ήμισυ (53%) του αριθμού των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα πανεπιστήμια από το 2021. Ως αποτέλεσμα, η χώρα θα αντιμετωπίσει γρήγορα έλλειψη αποφοίτων που έχουν εκπαιδευτεί για τις πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, κάτι που μόνο θα επιδεινώσει τα προβλήματα.

Πηγή: CNN, AP