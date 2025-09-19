Αφγανιστάν: «Όλα τα βιβλία από γυναίκες συγγραφείς απαγορεύονται στα Πανεπιστήμια», λένε οι Ταλιμπάν

Το καθεστώς Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, μετά από την απαγόρευση των γυναικών για ανώτερη εκπαίδευση, τώρα απαγορεύει και τα βιβλία από γυναίκες στα Πανεπιστήμια.

Περίπου 140 βιβλία γραμμένα από γυναίκες – μεταξύ αυτών και τίτλοι όπως το «Ασφάλεια στο Χημικό Εργαστήριο» – περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο 680 βιβλίων που κρίθηκαν “ανησυχητικά” λόγω «αντι-Σαρία και αντι-ταλιμπανικών πολιτικών».

Αφγανιστάν: Τα νέα μέτρα Ταλιμπάν για την εκπαίδευση

Τα Πανεπιστήμια ενημερώθηκαν ότι δεν επιτρέπεται πλέον να διδάσκουν 18 μαθήματα, με αξιωματούχο των Ταλιμπάν να δηλώνει ότι αυτά «έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».

Το διάταγμα είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά περιορισμών που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν από την επιστροφή τους στην εξουσία πριν από τέσσερα χρόνια.

Μόλις αυτήν την εβδομάδα, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν το διαδίκτυο οπτικών ινών σε τουλάχιστον 10 επαρχίες, με εντολή του ανώτατου ηγέτη τους, σε μια προσπάθεια – όπως είπαν – να αποτραπεί η «ανηθικότητα».

Οι περιορισμοί αυτοί έχουν επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής, αλλά οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πληγεί περισσότερο: τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση πέρα από την έκτη τάξη, ενώ ένας από τους τελευταίους δρόμους προς την επαγγελματική κατάρτιση κόπηκε στα τέλη του 2024, όταν έκλεισαν σιωπηλά τα μαθήματα μαιευτικής.

Τώρα, ακόμα και πανεπιστημιακά μαθήματα που αφορούν τις γυναίκες έχουν στοχοποιηθεί: έξι από τα 18 που απαγορεύτηκαν σχετίζονται ειδικά με γυναίκες, όπως η «Ισότητα Φύλων και Ανάπτυξη», ο «Ρόλος των Γυναικών στην Επικοινωνία» και η «Κοινωνιολογία των Γυναικών».

Οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι «σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών» σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία του αφγανικού πολιτισμού και της ισλαμικής νομοθεσίας.

Μέλος της επιτροπής που εξέτασε τα βιβλία επιβεβαίωσε την απαγόρευση, λέγοντας στο BBC Afghan ότι «όλα τα βιβλία που έχουν συγγραφέα γυναίκα δεν επιτρέπεται να διδάσκονται».

Η Ζακία Αντέλι, πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης πριν την επιστροφή των Ταλιμπάν και μία από τις συγγραφείς των απαγορευμένων βιβλίων, δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από την απόφαση.

«Με δεδομένο το μισογυνικό πνεύμα και τις πολιτικές των Ταλιμπάν, είναι φυσικό ότι όταν οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να σπουδάζουν, ούτε οι απόψεις, οι ιδέες και τα συγγράμματά τους θα επιτρέπονται», είπε.

Ταλιμπάν: «Όχι» και στα βιβλία των Ιρανών

Εκτός από τα βιβλία γυναικών, ο αποκλεισμός φαίνεται να στοχεύει και βιβλία Ιρανών συγγραφέων ή εκδοτών, ώστε – όπως ειπώθηκε – να αποτραπεί «η διείσδυση ιρανικού περιεχομένου» στα αφγανικά πανεπιστήμια.

Στον κατάλογο των 50 σελίδων περιλαμβάνονται 679 τίτλοι, εκ των οποίων οι 310 είναι ιρανικής προέλευσης.

Καθηγητής σε πανεπιστήμιο, υπό καθεστώς ανωνυμίας, τόνισε ότι ο αποκλεισμός θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα:

«Τα βιβλία Ιρανών συγγραφέων και μεταφραστών αποτελούν τον κύριο σύνδεσμο των πανεπιστημίων του Αφγανιστάν με την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Η απομάκρυνσή τους δημιουργεί τεράστιο κενό στην ανώτατη εκπαίδευση».