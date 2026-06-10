Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 13 νεκροί μετά από βομβαρδισμούς του Πακιστάν

Βομβαρδισμοί που διεξήχθησαν από την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας με σχέσεις στα άκρα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δεκατρείς ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν σήμερα.

«Χθες βράδυ, ο πακιστανικός στρατός για ακόμη μια φορά παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν και βομβάρδισε σπίτια πολιτών στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πάκτικα. Οι επιθέσεις αυτές σκότωσαν 11 παιδιά, μια γυναίκα και ηλικιωμένο» και τραυμάτισαν άλλους 14 ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά, ανέφερε μέσω X στα αγγλικά ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Αξιωματούχος στην επαρχία Χοστ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βομβαρδισμός έπληξε σπίτι, σκοτώνοντας εννιά ανθρώπους. Ενώ κάτοικος στην επαρχία Πάκτικα ανέφερε πως άλλο πλήγμα άφησε πίσω του τρεις νεκρούς.