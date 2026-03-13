Αφγανιστάν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Πακιστάν που έπληξε «σπίτια πολιτών» στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, της Καμπούλ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας των Ταλιμπάν.

«Στον τομέα Γκουζάρ, στο 21ο διαμέρισμα της Καμπούλ, σπίτια πολιτών χτυπήθηκαν σε βομβαρδισμό του πακιστανικού καθεστώτος, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε», ανέφερε ο Χαλίντ Ζαντράν μέσω X, συμπληρώνοντας πως στα θύματα συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά.

Ανώτερος αξιωματικός των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι διεξήχθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν από την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν.

Sources told TOLOnews that three civilians were martyred and 15 others injured in an airstrike by the Pakistan military regime in the Pul-e-Charkhi area of Kabul city’s 21st police district.



«Επλήγησαν συγκεκριμένοι στόχοι, συνδεόμενοι με τους πακιστανούς Ταλιμπάν» (ΚΤΠ), ανέφερε σε μήνυμά της η πηγή αυτή, αναφερόμενη σε ένοπλη οργάνωση η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν βομβάρδισε την πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, προκαλώντας θύματα «σε ορισμένες ζώνες».

«Συνεχίζοντας την επίθεσή του, το πακιστανικό στρατιωτικό καθεστώς βομβάρδισε για ακόμη μια φορά την Καμπούλ, την Κανταχάρ» (νότια) καθώς και τις παραμεθόριες επαρχίες «Πάκτια και Πάκτικα» και «άλλες», ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, προσθέτοντας - χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό - ότι σκοτώθηκαν «γυναίκες και παιδιά».