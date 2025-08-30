Άφησέ τους: Η θεωρία της life coach που έκανε viral τον ζαμανφουτισμό

Μήπως είσαι control freak και θέλεις να διαχειρίζεσαι τα πάντα μόνος σου; Μήπως προγραμματίζεις τα πάντα, μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια; Τότε μοιάζεις πολύ με το πως λειτουργούσε στο παρελθόν η Μελ Ρόμπινς.

Η συγγραφέας των μπεστ σέλερ, πρώην δικηγόρος και οικοδέσποινα ενός από τα πιο δημοφιλή podcast στον κόσμο, μιλάει για το τελευταίο της βιβλίο «The Let Them Theory: A Life-Changing Tool That Millions of People Can't Stop Talking About».

Στο βιβλίο της η life coach εξηγεί πώς να χαράξετε μία πορεία εμπρός για να απελευθερωθείτε από όσα δεν μπορείτε να αλλάξετε και να εκμεταλλευτείτε ό,τι μπορείτε.

Όπως εξηγεί η ίδια, το καλύτερο πράγμα που έκανε ποτέ ξεκίνησε με μια αγχωτική στιγμή στη βραδιά του χορού του γιου της. Το βιβλίο - το οποίο απομυθοποιεί αρχαίες έννοιες από τον στωικισμό, τον βουδισμό και την ελληνική φιλοσοφία για το σύγχρονο, συνδεδεμένο, πολυάσχολο κοινό - προέκυψε εκείνο το βράδυ, όταν η Ρόμπινς λέει ότι «ήταν μανιακή με τον έλεγχο» και «μικροδιαχειριζόταν κάθε λεπτομέρεια».

Αγωνιούσε για την έλλειψη σχεδίων για δείπνο από τον έφηβο γιο της και για το γεγονός ότι έβρεχε και μπορεί να εμφανίζονταν στον χορό μούσκεμα. Μιλούσε στο τηλέφωνό της και φώναζε σε άλλους γονείς και προσπαθούσε να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης όταν η κόρη της επέμενε επανειλημμένα να αφήσει τα παιδιά να το κάνουν με τον δικό τους τρόπο.

Να τα αφήσει να πάρουν τάκος αντί να πάνε σε εστιατόριο. Να τα αφήσει να καταστρέψουν τα παπούτσια τους στη βροχή. «Είναι ο δικός τους χορός, όχι ο δικός σου» της είπε η κόρης της. Σύμφωνα με την ίδια, μετά από περίπου την 11η φορά, τελικά το κατάλαβε και ένιωσε να χαλαρώνει. Έκτοτε θα έλεγε κανείς ότι έκανε viral τον ζαμανφουτισμό.

Μοιράστηκε την εμπειρία της με τους 8,3 εκατομμύρια οπαδούς της στο Instagram και στη συνέχεια με τους συνδρομητές του podcast της και η ενθουσιώδης ανταπόκριση κατέστησε σαφές ότι έπρεπε να γράψει ένα βιβλίο. Τον Δεκέμβριο του 2024 ήρθε το «The Let Them Theory».

Σε μια συνέντευξη με τη Μελ Ρόμπινς, η Όπρα Γουίνφρεϊ το αποκάλεσε «ένα από τα καλύτερα βιβλία αυτοβοήθειας που έχω διαβάσει ποτέ». Σε συνέντευξή της στους Times, η Ρόμπινς εξήγησε για το πώς οι απλές φράσεις «άφησέ τους» και «άσε με» μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώσουμε λιγότερο αγχωμένοι και πιο δυνατοί και να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις των ραντεβού, των οικογενειακών σχέσεων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ερωτηθείσα για το πώς συνειδητοποίησε ότι το «αφήσέ τους» θα μπορούσε να λειτουργήσει πέρα από τον χορό του γιου της, απάντησε: «Είμαι το είδος του ατόμου που πάντα ήθελε να μάθει πώς να αφήνεται, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα πραγματικά να εφαρμόσω τη φιλοσοφία. Μέχρι τη βραδιά του χορού του γιου μου.

Από εκείνο το σημείο και μετά, κάθε φορά που είτε η ζωή με απογοήτευε είτε ο σύζυγός μου έκανε κάτι που ήταν ενοχλητικό, είτε η μητέρα μου - άρχισα να λέω: "Αφήστε τους", και παρατήρησα ότι άμεσα ηρεμούσα, με έναν τρόπο που δεν είχα βιώσει ποτέ στη ζωή μου.

Το μόνο που κάνω είναι να υπενθυμίζω στους ανθρώπους αυτό που ξέρουν ότι είναι αλήθεια. Το θέμα της προσπάθειας να ελέγξετε πράγματα που δεν είναι δικά σας για να ελέγξετε, και πώς αυτό απλώς σας δημιουργεί άγχος, αυτός είναι ο θεμελιώδης νόμος των ανθρώπων που υπάρχει από την αρχή του χρόνου».

Η θεωρία της ωστόσο έχει δύο σκέλη, αφήστε τους και άφησέ με, με την ίδια να εξηγεί γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε και τα δύο. «Το δεύτερο μέρος είναι το πιο σημαντικό, επειδή σε αυτό δίνετε πραγματικά το σύνθημα στον εαυτό σας και σας υπενθυμίζετε ότι η ζωή σας είναι δική σας ευθύνη. Όταν λέτε "άσε με", υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι σε κάθε κατάσταση το μόνο πράγμα που είναι υπό τον έλεγχό σας είναι η αντίδρασή σας σε αυτό που συμβαίνει. Μπορείτε να ελέγξετε τι σκέφτεστε για αυτό που συμβαίνει. Μπορείς να επιλέξεις τι κάνεις ή τι δεν κάνεις ως αντίδραση. Και μπορείτε να επιλέξετε πώς θα επεξεργαστείτε τα συναισθήματά σας. Αυτό είναι που μπορείτε να ελέγξετε και εκεί βρίσκεται η δύναμή σας».

Η ίδια εξηγεί ποιο είναι και το δυσκολότερο μέρος της θεωρίας της, το να μάθεις να μην αντιδράς. «Ακόμα το δουλεύω. Νομίζω ότι σας αξίζει ένα χρυσό μετάλλιο αν έχετε την ψυχική παρουσία να πείτε έστω και "θα ήθελα να είμαι λιγότερο αντιδραστικός προχωρώντας μπροστά". Το να έχετε επίγνωση ότι πρόκειται για μια δεξιότητα και ότι θα σας ωφελήσει και θα φέρει περισσότερη ειρήνη στη ζωή σας, αυτό είναι το πρώτο βήμα» αναφέρει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times.

«Δεν στέκονται οι άλλοι στον δρόμο σου, εσύ το κάνεις στον εαυτό σου»

Η διάσημη συγγραφέας ρωτήθηκε και για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη «Θεωρία του Αφήστε τους» για να αποτρέψουμε αυτό το συναίσθημα σύγκρισης και απόγνωσης που συχνά έχουμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μου πήρε πολύ καιρό για να ξεφύγω από αυτή την πραγματικά ανασφαλή νοοτροπία, όπου πραγματικά πίστευα ότι αν κάποιος άλλος είχε κάτι που ήθελα, σήμαινε ότι κέρδιζε και ότι εγώ έχανα. Δεν καταλάβαινα την ομορφιά του κόσμου στον οποίο ζούμε, ότι δηλαδή τα πράγματα που θέλεις στη ζωή - είτε πρόκειται για επιτυχία, είτε για χρήματα, είτε για ευτυχία, είτε για φιλία - αυτά τα πράγματα είναι απεριόριστα.

Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω ότι στην πραγματικότητα δεν ανταγωνίζομαι κάποιον άλλον στο παιχνίδι της ζωής. Παίζω μαζί τους. Αν ο φίλος μου είναι σε θέση να κάνει κάτι, τότε είναι απόδειξη ότι εγώ - με δουλειά και με χρόνο και με υπομονή - μπορώ να το κάνω αυτό και για μένα» εξηγεί.

«Αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν στέκονται στο δρόμο σου- εσύ το κάνεις στον εαυτό σου. Εσύ είσαι αυτός που χρησιμοποιεί τη σύγκριση για να σταματήσει τον εαυτό του. Εσύ είσαι αυτός που λες στον εαυτό σου ότι δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Εσύ είσαι αυτός που λες στον εαυτό σου ότι δεν είσαι αρκετά καλός ή ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Όταν στέκεσαι στον δρόμο σου, χάνεις το γεγονός ότι κυριολεκτικά κάθε άτομο που έχει κάτι που σε ενδιαφέρει ή που θέλεις στη ζωή σου, μπορεί να σου δείξει πώς να το αποκτήσεις. Σου δείχνουν τι είναι δυνατό» προσθέτει.

Η ίδια μιλά και για την εφαρμογή της θεωρίας της και στις προσωπικές σχέσεις, εξηγώντας πολύ απλά ότι αν είστε σε σημείο που θέλετε να εξελιχθεί πιο σοβαρά η σχέση σας από κάτι το περιστασιακό, τότε μπορείτε απλώς να το συζητήσετε με το ταίρι σας και όχι να παίζετε τον ντετέκτιβ, για το εάν και το άλλο πρόσωπο αισθάνεται το ίδιο με εσας. «Έτσι σέβεστε και τον εαυτό σας» εξηγεί.

Κλείνοντας, η Μελ Ρόμπινς αναφέρει ότι «η δύναμη βρίσκεται στις αξίες σας και στον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε».