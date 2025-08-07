Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ για αποχώρηση του Ισραήλ: Το σχέδιο 4 σταδίων των ΗΠΑ για τον Λίβανο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν στον Λίβανο μια πρόταση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του 2025, μαζί με τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη χώρα και την αποχώρηση των στρατευμάτων του από πέντε θέσεις στον νότο.

Σύμφωνα με αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του λιβανικού υπουργικού συμβουλίου, το σχέδιο, το οποίο υπέβαλε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, Τομ Μπαράκ, καθορίζει λεπτομερώς τα βήματα για τον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Μέχρι τώρα ωστόσο, η παραστρατιωτική οργάνωση έχει απορρίψει τις κλιμακούμενες εκκλήσεις για αφοπλισμό, μετά τον καταστροφικό πόλεμο του περασμένου έτους με το Ισραήλ.

Τι θέση θα πάρει η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ δεν σχολίασε άμεσα την πρόταση, αλλά τρεις πολιτικές πηγές έχουν δηλώσει ότι υπουργοί της οργάνωσης και μουσουλμάνοι σιίτες σύμμαχοί της αποσύρθηκαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Πέμπτης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συζητήσεις επί της πρότασης.

Το Ισραήλ κατάφερε αποφασιστικά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στην επίθεση που εξαπέλυσε το περασμένο έτος, η οποία αποτέλεσε την κορύφωση μιας σύγκρουσης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η λιβανέζικη οργάνωση άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών θέσεων στα σύνορα.

Η πρόταση των ΗΠΑ στοχεύει στην «επέκταση και σταθεροποίηση» μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο.

«Ο επείγων χαρακτήρας αυτής της πρότασης υπογραμμίζεται από τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών σχετικά με ισραηλινές παραβιάσεις της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών και των διασυνοριακών επιχειρήσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να προκαλέσουν την κατάρρευση του εύθραυστου status quo», ανέφερε.

Οι φάσεις του σχεδίου για τη Χεζμπολάχ

Η Φάση 1 του σχεδίου απαιτεί από την κυβέρνηση της Βηρυτού να εκδώσει διάταγμα εντός 15 ημερών με το οποίο θα δεσμεύεται για τον πλήρη αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε αυτή τη φάση, το Ισραήλ θα σταματήσει επίσης τις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Φάση 2 απαιτεί από τον Λίβανο να ξεκινήσει την εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού εντός 60 ημερών, με την κυβέρνηση να εγκρίνει «ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης του λιβανέζικου στρατού για την υποστήριξη του σχεδίου να τεθούν όλα τα όπλα υπό την εξουσία του κράτους».

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2, το Ισραήλ θα αρχίσει να αποσύρεται από τις θέσεις που κατέχει στον νότιο Λίβανο και οι Λιβανέζοι κρατούμενοι που κρατούνται από το Ισραήλ θα απελευθερωθούν σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 3, εντός 90 ημερών, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τα δύο τελευταία από τα πέντε σημεία που κατέχει και θα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την έναρξη της απομάκρυνσης ερειπίων στον Λίβανο και την αποκατάσταση των υποδομών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανοικοδόμηση.

Στη Φάση 4, εντός 120 ημερών, τα εναπομείναντα βαρέα όπλα της Χεζμπολάχ πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σε αυτή τη φάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία, η Γαλλία, το Κατάρ και άλλα φιλικά κράτη θα διοργανώσουν μια οικονομική διάσκεψη για να υποστηρίξουν την οικονομία και την ανοικοδόμηση του Λιβάνου και να «εφαρμόσουν το όραμα του Προέδρου Τραμπ για την επιστροφή του Λιβάνου ως μιας ευημερούσας και βιώσιμης χώρας».

Πηγή: Reuters