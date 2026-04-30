Το άγαλμα του Banksy που «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στο Λονδίνο: Φήμες για τον πραγματικό γλύπτη

Ένα μεγάλο άγαλμα που εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του ανώνυμου πολυσχιδή καλλιτέχνη και ακτιβιστή Banksy, παρήγαγε έντονη φημολογία για τον αν πράγματι φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο.

Το γλυπτό ενός άνδρα με κοστούμι που περπατάει μπροστά, ενώ κρατάει μια σημαία με το ένα χέρι, η οποία καλύπτει και το πρόσωπό του, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου.

Το άγαλμα βρίσκεται στην πλατεία Waterloo, κοντά στα αγάλματα του Εδουάρδου Ζ΄, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και στο Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου, σύμφωνα αι με το ΑΜΠΕ.

Γράφει «Banksy», είναι όμως;

Η λέξη «Banksy» έχει γραφτεί πρόχειρα στο κάτω μέρος της βάσης του αγάλματος, οδηγώντας σε εικασίες ότι ο καλλιτέχνης κρύβεται πίσω από αυτό, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, σύμφωνα με το BBC.

Ο Banksy, η πραγματική ταυτότητα του οποίου δεν είναι επίσημα γνωστή, έχει δημιουργήσει στο παρελθόν ένα άγαλμα στο Λονδίνο.

Το 2004, ο «Πότης», μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν, εγκαταστάθηκε στη λεωφόρο Shaftesbury και λίγο αργότερα κλάπηκε. Τα έργα του καλλιτέχνη ερμηνεύονται ευρέως ως πολιτικές δηλώσεις και συχνά αφαιρούνται αμέσως μετά την εμφάνισή τους.