Αγγλία: Από διαδηλωτής κατά των μεταναστών στην καταδίκη για παιδεραστία

Έντονη κατακραυγή έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πως ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος εμφανιζόταν ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών σε αντιμεταναστευτικές κινητοποιήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει καταδικαστεί για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Ο Άντονι Στάιλς, γνωστός διαδικτυακά ως AJ Audits, είχε αναρτήσει βίντεο στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube, στα οποία εμφανιζόταν έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο στο Λονδίνο.

Σε συνεντεύξεις με άλλους διαδηλωτές, οι μετανάστες περιγράφονταν ως «σεξουαλικοί θηρευτές» και «απειλή για την ασφάλεια των παιδιών», ενώ γινόταν σύνδεση με εγκληματικές συμμορίες.

Ωστόσο, η πραγματική ταυτότητα του Στάιλς ήρθε στο φως από την αντιφασιστική οργάνωση Stand Up To Racism, η οποία εντόπισε το όνομά του σε πλαστή δημοσιογραφική ταυτότητα.

Η έρευνα αποκάλυψε πως ο ίδιος έχει εκτίσει ποινή τεσσάρων ετών για άσεμνη επίθεση σε 14χρονο κορίτσι, ενώ έχει καταχωρηθεί ισόβια στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών και του έχει επιβληθεί αόριστη εντολή πρόληψης σεξουαλικής βλάβης.

Το πιο σοβαρό αδίκημα αποδίδεται στο 1993, όταν ο Στάιλς κακοποίησε σεξουαλικά ένα κορίτσι που καθόταν στα γόνατά του μετά το σχολείο. Η καταδίκη του ήρθε μόλις το 2017, έπειτα από μαρτυρία του θύματος, το οποίο περιέγραψε τις ψυχολογικές επιπτώσεις της επίθεσης.

Ο δικαστής Ρόμπερτ Άλθαμ, κατά τη διάρκεια της δίκης, ανέφερε πως ο κατηγορούμενος σταμάτησε την πράξη μόνο όταν εμφανίστηκε η σύντροφός του, ενώ αργότερα έκανε μια «κάπως παραδοχή» για το περιστατικό.

Παρά την προσπάθειά του να αποκρύψει το παρελθόν του από άλλους ακροδεξιούς ακτιβιστές, η αποκάλυψη των εγκλημάτων του οδήγησε στον αποκλεισμό του από διάφορες ομάδες και διαδηλώσεις. Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές ζητούν την απομάκρυνσή του, επισημαίνοντας πως βρέθηκε με περισσότερες από 300 άσεμνες εικόνες παιδιών και κατηγορείται για επιθέσεις σε ανήλικους ηλικίας 11 και 17 ετών.

Ο Lewis Nielsen, εκπρόσωπος της Stand Up To Racism, δήλωσε στους Times: «Αυτές οι αποκαλύψεις καταδεικνύουν πως η ακροδεξιά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ πραγματικά για τα δικαιώματα των γυναικών.

Αντιθέτως, φιλοξενούσε καταδικασμένους παραβάτες στις τάξεις της».

Και προσέθεσε: «Η υποκρισία είναι εξοργιστική.

Ο Στάιλς ισχυριζόταν πως προστατεύει γυναίκες και κορίτσια, ενώ έκρυβε τις δικές του αποτρόπαιες πράξεις».

Πηγή: independent.com