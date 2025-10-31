Αγγλία: Δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – H ισότητα παραμένει μισή

Η Αγγλία έκανε το αυτονόητο: το χάπι της επόμενης ημέρας είναι πλέον δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία. Όμως, η πραγματική ισότητα στην αναπαραγωγική υγεία δεν σταματά εκεί- γιατί όχι και δωρεάν σερβιέτες, ταμπόν και όλα τα βασικά προϊόντα που αφορούν το σώμα των γυναικών;

Με σχεδόν 10.000 φαρμακεία να προσφέρουν πλέον το χάπι της επόμενης ημέρας χωρίς κόστος, το NHS βάζει τέλος σε μια άνιση πραγματικότητα: μέχρι πρόσφατα, γυναίκες πλήρωναν έως και 30 λίρες για επείγουσα αντισύλληψη.

Η Δρ. Σου Μαν χαρακτήρισε την αλλαγή «μία από τις μεγαλύτερες τομές στη σεξουαλική υγεία από τη δεκαετία του ’60». Και έχει δίκιο: η πρόσβαση στην αναπαραγωγική φροντίδα δεν μπορεί να είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα.

Γιατί μόνο το χάπι;

Η δωρεάν διάθεση του χαπιού είναι μια νίκη. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς: η περίοδος δεν είναι πολυτέλεια. Σερβιέτες, ταμπόν, κύπελλα περιόδου – όλα αυτά παραμένουν προϊόντα με κόστος, συχνά δυσβάσταχτο για γυναίκες με χαμηλό εισόδημα.

Αν το κράτος αναγνωρίζει ότι η επείγουσα αντισύλληψη είναι βασική υγειονομική ανάγκη, τότε γιατί να μην ισχύει το ίδιο για την έμμηνο ρύση;

Και στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, το χάπι της επόμενης ημέρας είναι διαθέσιμο χωρίς ιατρική συνταγή στα φαρμακεία, αλλά με κόστος που κυμαίνεται γύρω στα 15–20 ευρώ για τη λεβονοργεστρέλη και υψηλότερα για την ουλιπριστάλη.

Δεν υπάρχει κρατική πολιτική δωρεάν διάθεσης, ούτε οργανωμένη καμπάνια ενημέρωσης. Το αποτέλεσμα; Η πρόσβαση εξαρτάται από το πορτοφόλι και την ενημέρωση της κάθε γυναίκας.

Και αυτό, σε μια χώρα όπου η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παραμένει ελλιπής, είναι τουλάχιστον προβληματικό.

Η Αγγλία έκανε ένα βήμα μπροστά. Οι ΗΠΑ παλεύουν με αντιφάσεις. Η Ελλάδα μένει πίσω. Το χάπι της επόμενης ημέρας δεν είναι «πολυτέλεια», είναι υγειονομικό δικαίωμα.

Και το ίδιο ισχύει για τα προϊόντα περιόδου. Αν θέλουμε πραγματική ισότητα, πρέπει να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τη γυναικεία βιολογία σαν «κόστος» και να τη δούμε ως αυτό που είναι: βασική ανάγκη.