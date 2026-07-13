Αγγλία: Πάνω από 2,5 χιλ. θάνατοι λόγω καύσωνα - Γιατί οι ειδικοί τον χαρακτηρίζουν ως «σιωπηλό δολοφόνο»

Σοκαριστικός είναι ο τραγικός απολογισμός του καύσωνα που σημειώθηκε τους δύο προηγούμενους μήνες σε Αγγλία και Ουαλία, με τους θανάτους να ξεπερνούν τους 2.700, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε από ερευνητές του Imperial College, της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι περίπου 550 θάνατοι συνδέονται με το κύμα καύσωνα από τις 21 έως τις 29 Μαΐου και σχεδόν 2.200 με τις ακραίες θερμοκρασίες που επικράτησαν από τις 18 έως τις 28 Ιουνίου.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν επίσημο καταγεγραμμένο απολογισμό θανάτων, αλλά την επιστημονική εκτίμηση με βάση τη λεγόμενη πλεονάζουσα θνησιμότητα.

Ουσιαστικά το αποτέλεσμα της έρευνας βασίστηκε σε προηγούμενα δεδομένα και την σύγκριση της σχέσης υψηλών θερμοκρασιών και θανάτων. Τα τελικά επίσημα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των πιστοποιητικών θανάτου, τα οποία αναμένεται να εκδοθούν μετά το πέρας αρκετών εβδομάδων.

Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία, με μέση θερμοκρασία τους 17,1 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν τρεις βαθμούς πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Στις 26 Ιουνίου μάλιστα σε περιοχή του Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας το θερμόμετρο κάποια στιγμή έφτασε τους 37,7 βαθμούς καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, 35,6 βαθμούς, που είχε καταγραφεί το 1976.

Κατά την κορύφωση του καύσωνα εκδόθηκε η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η προειδοποίηση αυτή σημαίνει πως οι συνθήκες αποτελούσαν σοβαρό κίνδυνο ακόμη και για υγιείς ανθρώπους. Κόκκινη υγειονομική προειδοποίηση ίσχυσε από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις είχαν εκδοθεί και για άλλες περιόδους του Μαΐου και του Ιουνίου.

Γιατί οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τον καύσωνα στην Βρετανία ως σιωπηλό δολοφόνο

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την ακραία ζέστη «σιωπηλό δολοφόνο», επειδή οι περισσότεροι θάνατοι δεν καταγράφονται ως θερμοπληξίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες σοβαρές παθήσεις.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα και όσοι ζουν μόνοι. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η έντονη ζέστη μπορεί να πλήξει ακόμη και νέους και υγιείς ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αυξημένη υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των κατοικιών, των νοσοκομείων και των μονάδων φροντίδας στη Βρετανία έχει κατασκευαστεί για τη διατήρηση της θερμότητας και όχι για την αντιμετώπιση παρατεταμένων περιόδων καύσωνα, σημειώνουν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, περίπου το 42% των εκτιμώμενων θανάτων, δηλαδή περισσότεροι από 1.100, συνδέεται με την επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας που προκάλεσε η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρόσθεσε περίπου τρεις έως τέσσερις βαθμούς στις μέγιστες θερμοκρασίες των δύο κυμάτων καύσωνα.

Η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας επισημαίνει ότι οι καύσωνες αναμένεται να γίνονται συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας, αυξάνοντας τους κινδύνους για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών αλλά και την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι επιστήμονες ζητούν καλύτερη προστασία των ηλικιωμένων και των ευάλωτων πολιτών, προσαρμογή των κατοικιών και των νοσοκομείων στις υψηλότερες θερμοκρασίες και σαφέστερη ενημέρωση του κοινού, τονίζοντας ότι ο καύσωνας δεν αποτελεί πλέον ένα σπάνιο και παροδικό μετεωρολογικό φαινόμενο, αλλά μια αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία.