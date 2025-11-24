Αγία Σοφία: Αντιδράσεις και ανησυχία για τα φορτηγά που μπήκαν μέσα στον ναό

Αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στην Τουρκία μετά την απόφαση τον τουρκικών Αρχών να επιτρέψουν την είσοδο βαρέων γερανοφόρων οχημάτων μέσα στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη για εργασίες αναστήλωσης.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας δείχνουν ένα φορτηγά οχήματα σταθμευμένα στο ιστορικό δάπεδο του ναού ηλικίας σχεδόν 1500 ετών, κοντά στη λεγόμενη Αυτοκρατορική Πύλη, την κύρια τελετουργική είσοδο του μνημείου.

#Repost @antiktarih

Türkiye’de restorasyonlar konusunda artık sözün bittiği yere geldik! 1500 yıllık tarihinde Ayasofya’ya ilk dev vinç kamyonu sokuldu! Bakan Ersoy, geçtiğimiz Nisan ayında Ayasofya’da tarihin en kapsamlı restorasyonunu başlattıklarını açıklamıştı..



Ayasofya’dan… pic.twitter.com/zJVG8mH1bJ — Alp (@AlpSirman) November 24, 2025

Η είσοδός τους προκάλεσε αντιδράσεις εξαιτίας του κινδύνου βλάβης στο ναό και της στατικότητάς του. Ωστόσο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας στις ανησυχίες και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αναγκαία έργα αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας» τα οποία δεν απειλούν το μνημείο αφού, όπως αναφέρει το αρμόδιο τουρκικό υπουργείο, «ετοιμάστηκε ειδική πλατφόρμα για να μπουν τα φορτηγά χωρίς να γίνει καμία ζημιά».

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο φως τέτοιου τύπου καταγγελίες από τότε που η τουρκική κυβέρνηση, υπό τον πρόεδρο Ρ.Τ. Ερντογάν, μετέτρεψε την Αγία Σοφία, από μουσείο που ήταν, σε τέμενος.