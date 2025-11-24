Αγία Σοφία: Αντιδράσεις και ανησυχία για τα φορτηγά που μπήκαν μέσα στον ναό

Αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στην Τουρκία μετά την απόφαση τον τουρκικών Αρχών να επιτρέψουν την είσοδο βαρέων γερανοφόρων οχημάτων μέσα στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη για εργασίες αναστήλωσης.
Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας δείχνουν ένα φορτηγά οχήματα σταθμευμένα στο ιστορικό δάπεδο του ναού ηλικίας σχεδόν 1500 ετών, κοντά στη λεγόμενη Αυτοκρατορική Πύλη, την κύρια τελετουργική είσοδο του μνημείου.
Η είσοδός τους προκάλεσε αντιδράσεις εξαιτίας του κινδύνου βλάβης στο ναό και της στατικότητάς του. Ωστόσο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας στις ανησυχίες και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αναγκαία έργα αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας» τα οποία δεν απειλούν το μνημείο αφού, όπως αναφέρει το αρμόδιο τουρκικό υπουργείο, «ετοιμάστηκε ειδική πλατφόρμα για να μπουν τα φορτηγά χωρίς να γίνει καμία ζημιά».
Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο φως τέτοιου τύπου καταγγελίες από τότε που η τουρκική κυβέρνηση, υπό τον πρόεδρο Ρ.Τ. Ερντογάν, μετέτρεψε την Αγία Σοφία, από μουσείο που ήταν, σε τέμενος.
- Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»
- Τσίπρας για Μάτι: «Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει, γιατί Θεέ μου;»
- Το ρεκόρ του Gutenberg, η τεράστια προκαταβολή στον Τσίπρα και το μεγάλο ποσοστό επί του τζίρου
- Μαρίνα Σάττι: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Ακυρώνεται η εμφάνιση στο MadWalk
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.