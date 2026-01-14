Ο αγώνας Άγιαξ - Ολυμπιακός στις 28 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Champions League, είναι η ιδανική αφορμή για ένα χειμωνιάτικο ταξίδι στο Άμστερνταμ.
Η ολλανδική πρωτεύουσα, με τα γραφικά κανάλια, τα χιλιάδες ποδήλατα και τη χαλαρή της ατμόσφαιρα, προσφέρεται για ένα σύντομο city break στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο, μάλιστα, οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την άνοιξη ή το καλοκαίρι.
