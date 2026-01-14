Μενού

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και η διαμονή στο Άμστερνταμ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στις 28 Ιανουαρίου. Δείτε πόσο κοστίζουν τα αεροπορικά, η διαμονή και το φαγητό.

Reader symbol
Newsroom
Αμστερντάμ
Άμστερνταμ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο αγώνας Άγιαξ - Ολυμπιακός στις 28 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Champions League, είναι η ιδανική αφορμή για ένα χειμωνιάτικο ταξίδι στο Άμστερνταμ.

Η ολλανδική πρωτεύουσα, με τα γραφικά κανάλια, τα χιλιάδες ποδήλατα και τη χαλαρή της ατμόσφαιρα, προσφέρεται για ένα σύντομο city break στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο, μάλιστα, οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ