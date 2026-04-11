Άγιο Φως: Ολοκληρώθηκε η τελετή αφής - Τι ώρα φτάνει στο Ελ. Βενιζέλος

Πραγματοποιήθηκε στον Πανάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα η τελετή του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης εισήρθε στο Ιερό του Ναού της Αναστάσεως και στη συνέχεια φορώντας τα αρχιερατικά άμφια από την Ωραία Πύλη για να ακολουθήσει τη διαδρομή και να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο, όπου ακολούθησε η λιτανεία τρεις φορές γύρω από τον Πανάγιο Τάφο.

Στη συνέχεια αφαίρεσε τα άμφια και εισήρθε, μαζί με τον Αρμένιο Ιεράρχη στον Πανάγιο Τάφο. Αφού προσκύνησε, μετά βγήκε προς τα έξω με το Άγιο Φως και το παρέδωσε στον Αρμένιο Ιεράρχη, ο οποίος από τις οπές που έχει δεξιά και αριστερά του Παναγίου Τάφου, μετέφερε τους Αρμένιους Ορθοδόξους το Άγιο Φως με το «Δεύτε Λάβετε Φως» να ακούγεται.

Στο εσωτερικό του Ναού του Παναγίου Τάφου παρά τα αυστηρά μέτρα βρίσκονταν τουλάχιστον 2.700 άτομα.

Σε όλη τη διαδρομή από την Πύλη της Γάζας, αλλά και στις υπόλοιπες πύλες που υπάρχουν για να εισέλθει κάποιος στην παλιά πόλη, σύμφωνα με την ΕΡΤ υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με πάρα πολλά σημεία ελέγχου. Μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, υπάρχει ακόμη πιο ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Γιάννης Λοβέρδος: «Απόψε το βράδυ όλοι θα κάνουν Ανάσταση με το Άγιο Φως»

«Εδώ, από τον Πανάγιο Τάφο, θα μεταφέρουμε το Άγιο Φως στην Αθήνα και, μέσω της Αθήνας, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ελπίζω ότι σύντομα, περί τις έξι και μισή, θα καταφέρουμε να βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών, απ’ όπου, μετά την επίσημη υποδοχή του Αγίου Φωτός, θα μπορέσει, μέσω ειδικών πτήσεων, να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Απόψε το βράδυ όλοι θα κάνουν Ανάσταση με το Άγιο Φως”.

Τι ώρα θα φτάσει στην Ελλάδα

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.