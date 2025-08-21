«Αγκαζέ» Μακρόν με Ερντογάν εφ' όλης της ύλης: Τι σχεδιάζουν για Ουκρανία και Γάζα

Σε μια μακροσκελή συνομιλία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με το ουκανικό, της Γάζα, και τις βλέψεις τους για την πορεία της ειρήνης στις πολύπαθες περιοχές.

«Μόλις ολοκληρώθηκε η συνομιλία με τον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τη διεθνή κατάσταση. Καταρχάς, μοιραζόμαστε τον στόχο να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ενημέρωσε με ανάρτηση ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αυτό πρέπει να περάσει μέσα από τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τον καθορισμό ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευχαριστώ την Τουρκία για την πολύ καλή συνεργασία στο ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων», συνέχισε.

Échange avec le Président Erdogan à l’instant sur la situation internationale.



Nous partageons d'abord l'objectif de mettre fin à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela doit passer par l’arrêt des hostilités et la définition de garanties de sécurité robustes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 21, 2025

Το «πηγαδάκι» Μακρόν με Ερντογάν

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε «Όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καταδικάζουμε απερίφραστα τις πρόσφατες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση στη Γάζα και να εποικίσει νέες περιοχές στη Δυτική Όχθη, ιδίως στην περιοχή Ε1, πράξεις που αντιβαίνουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Αυτή η φυγή προς τα εμπρός δεν μπορεί να οδηγήσει παρά μόνο σε μια κατάσταση μόνιμου πολέμου. Μόνο μια εκεχειρία, η απελευθέρωση των ομήρων, η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και ο καθορισμός μιας πολιτικής λύσης μπορούν να φέρουν ειρήνη και ασφάλεια για όλους στην περιοχή.

Συνεργαζόμαστε στενά με τις τουρκικές αρχές ενόψει της Διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών, την οποία θα συμπροεδρεύσει η Γαλλία τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστεί λειτουργική μια αποστολή σταθεροποίησης στη Γάζα και να επανεκκινήσει η πολιτική διαδικασία με βάση τη λύση των δύο κρατών.

Συζητήσαμε επίσης την ελπίδα που γεννήθηκε από τη συνάντηση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν υπό την αιγίδα του Προέδρου Τραμπ στις 8 Αυγούστου. Είναι σημαντικό οι πρόοδοι να συνεχιστούν, ώστε να ανοίξουν όλα τα σύνορα και να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία.

Τέλος, επανέλαβα στον Πρόεδρο Ερντογάν τη διαθεσιμότητα της Γαλλίας να εργαστεί για ένα φιλόδοξο διμερές πρόγραμμα με την Τουρκία».