Ισραήλ: Επιχείρηση για πλήρη κατάληψη της Γάζας - Ελάχιστα μέρη για να καταφύγουν οι Παλαιστίνιοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ευρείας κλίμακας επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, θα επιστρατευτούν 60.000 έφεδροι και θα παραταθεί η θητεία άλλων 20.000, αυξάνοντας την πίεση στη Χαμάς, καθώς οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός δείχνουν σημάδια προόδου.

Ήδη εκφράζονται φόβοι ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων θα φέρει ακόμα περισσότερους θανάτους και καταστροφές στη Γάζα, η οποία έχει ήδη καταστραφεί κατά 75% και σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται από το Ισραήλ.

Η ευρεία επίθεση θα αναγκάσει επίσης περισσότερους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με ειδικούς.

Η επιχείρηση στη Γάζα προκαλεί εσωτερικό πρόβλημα στο Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Associated Press, τα σχέδια του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν επίσης προκαλέσει εσωτερικές αντιπαραθέσεις, με τις οικογένειες των εναπομείναντων ομήρων να φοβούνται ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να καταδικάσει τους αγαπημένους τους, ενώ πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας τονίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα να κερδηθεί στρατιωτικά.

Η απόφαση να κληθούν και πάλι οι εφέδροι μακριά από τις οικογένειές τους και τις εργασίες τους, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη υπηρετήσει σε προηγούμενες περιόδους κατά τη διάρκεια των 22 μηνών του σκληρού πολέμου, θα μπορούσε να οξύνει περαιτέρω αυτές τις εντάσεις. Ήδη εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί συμμετείχαν σε μαζικές διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με τους κανονισμούς, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα στρατεύματα θα εισέλθουν σταδιακά στην πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου δεν έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν και όπου, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Χαμάς εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιχείρηση, δήλωσε ότι η διαδικασία κινητοποίησης των εφέδρων θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Επιχειρήσεις στα μοναδικά μέρη της Γάζας που δεν έχουν καταστραφεί

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα επεκταθούν τελικά σε καταυλισμούς προσφύγων στο κέντρο της Γάζας που χρονολογούνται από τον πόλεμο του 1948 που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ, καθώς και στο Μουβάσι, έναν εκτεταμένο καταυλισμό προσφύγων κατά μήκος της ακτής.

Αυτές οι περιοχές, μαζί με την κεντρική πόλη Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ, είναι τα μόνα μέρη της Γάζας που δεν έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από προηγούμενες ισραηλινές επιχειρήσεις. Είναι επίσης περιοχές όπου η Χαμάς ενδέχεται να κρατά ομήρους σε τούνελ ή σε άλλες μυστικές τοποθεσίες.

Λίγα τα μέρη για να καταφύγουν οι Παλαιστίνιοι

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει στους πολίτες να διαφύγουν σε «καθορισμένες ασφαλείς ζώνες» όπου «θα τους δοθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν». Ωστόσο δεν ανέφερε τα μέρη που θα οδηγηθούν.

Το Ισραήλ όρισε το Μουβάσι ως ανθρωπιστική ζώνη νωρίτερα στον πόλεμο. Η άγονη αμμώδης ακτογραμμή γέμισε σύντομα με σκηνές που φιλοξενούσαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με ελάχιστα τρόφιμα, τρεχούμενο νερό, τουαλέτες ή συλλογή απορριμμάτων.

Το Ισραήλ πραγματοποιούσε τακτικά αεροπορικές επιδρομές εναντίον όσων ισχυριζόταν ότι ήταν μαχητές που κρύβονταν εκεί, σκοτώνοντας συχνά γυναίκες και παιδιά.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, φέρεται να πρότεινε την ιδέα της μεταφοράς του πληθυσμού της Γάζας σε μια λεγόμενη «ανθρωπιστική πόλη» που θα χτίσει ο στρατός στα ερείπια της νοτιότερης πόλης της Ράφα — που σήμερα είναι μια σχεδόν ακατοίκητη ισραηλινή στρατιωτική ζώνη — στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο Νετανιάχου έχει δεσμευτεί να μετεγκαταστήσει τελικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας σε άλλες χώρες μέσω αυτού που ο ίδιος αποκαλεί εθελοντική μετανάστευση.

Οι Παλαιστίνιοι και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας το θεωρούν βίαιη εκδίωξη, καθώς η ισραηλινή επίθεση έχει καταστήσει μεγάλο μέρος της Γάζας ακατοίκητο. Φοβούνται ότι η συγκέντρωση των ανθρώπων στο νότο θα αποτελέσει ένα βήμα προς την υλοποίηση τέτοιων σχεδίων.

Μια πιθανή διαπραγματευτική τακτική

Το Ισραήλ θα μπορούσε να ακυρώσει την επίθεση εάν υπάρξει πρόοδος στις μακροχρόνιες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, οι οποίες είχαν σταματήσει τον περασμένο μήνα, αλλά τώρα φαίνεται να έχουν αναζωπυρωθεί.

Η Χαμάς δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχει αποδεχτεί μια νέα πρόταση από αραβικούς μεσολαβητές, η οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπη με μια προηγούμενη πρόταση που είχε υποβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε γίνει αποδεκτή από το Ισραήλ. Ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαντήσει ακόμη στην

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς παραιτηθεί από την εξουσία, καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 50 ομήρους — περίπου 20 από τους οποίους πιστεύεται από το Ισραήλ ότι είναι ζωντανοί.

Το Ισραήλ θα διατηρήσει τον ανοιχτό έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα, ενώ θα αναθέσει τη διοίκηση των πολιτών σε φιλικές αραβικές δυνάμεις, δήλωσε ο Νετανιάχου, χωρίς να τις προσδιορίσει. Κανείς δεν έχει δηλώσει εθελοντικά συμμετοχή, εκτός από μια ισραηλινο-υποστηριζόμενη ένοπλη ομάδα γνωστή για τη λεηλασία της βοήθειας.

Η Χαμάς έχει δηλώσει, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις, ότι θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους σε αντάλλαγμα για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Η μαχητική ομάδα δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να παραδώσει την εξουσία σε άλλους Παλαιστινίους, αλλά δεν θα παραδώσει τα όπλα της όσο το Ισραήλ καταλαμβάνει εδάφη που οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν για ένα μελλοντικό κράτος.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι οποιαδήποτε συμφωνία που αφήνει τη Χαμάς ανέπαφη και οπλισμένη θα της επιτρέψει τελικά να οργανώσει μια άλλη επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου.

Οι όμηροι είναι το μόνο διαπραγματευτικό «χαρτί» που απομένει στη Χαμάς και είναι απίθανο να τους παραδώσει αν πιστεύει ότι το Ισραήλ θα ξαναρχίσει τον πόλεμο και θα προσπαθήσει να εξαλείψει την οργάνωση.

Το Ισραήλ έθεσε τέλος σε μια προηγούμενη εκεχειρία τον Μάρτιο, η οποία είχε διευκολύνει την απελευθέρωση 25 ομήρων και την παράδοση των λειψάνων οκτώ άλλων. Από τότε, έχει επιβάλει αποκλεισμό διάρκειας 2,5 μηνών, ο οποίος οδήγησε την περιοχή σε λιμό, πραγματοποιεί καθημερινές αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη Γάζα, επέκτεινε τη ζώνη ασφαλείας και διέταξε μαζικές εκκενώσεις.

Η Χαμάς απελευθέρωσε μόνο έναν όμηρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ως χειρονομία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.