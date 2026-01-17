Άγκυρα: Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» της Γάζας

Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε σήμερα, Σάββατο (17/01), πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τη μεταβατική φάση στη Γάζα, μετά την ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τα όσα είπε ο επικεφαλής της επικοινωνίας του, Μπουρχανετίν Ντουράν, κάλεσε τον Ερντογάν να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα επιβλέπει την προσωρινή διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά από δύο χρόνια ισραηλινού πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τον Τούρκο αξιωματούχο, έστειλε επιστολή για να απευθύνει την πρόσκληση.

Μεταξύ των άλλων μελών του Συμβουλίου είναι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο ίδιος ο Τραμπ είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα σχέδιο που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος τον Οκτώβριο.

Ο στόχος για τη Γάζα

Το συμβούλιο έχει ως στόχο να εποπτεύει τη Γάζα κατά τη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί την εκεχειρία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το συμβούλιο θα συντονίζει τη διεθνή συμμετοχή στις προσπάθειες σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης της Γάζας, υπό την εξουσιοδότηση του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς υπέγραψαν το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο προβλέπει ότι ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο θα εποπτεύεται από το διεθνές συμβούλιο, το οποίο θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της περιοχής για μια μεταβατική περίοδο.