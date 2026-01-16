Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς τη Χαμάς για να παραδώσει τα όπλα: Ξεκινά τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε ένα νέο τελεσίγραφο προς τη Χαμάς, προσθέτοντας στις εκκλήσεις για τον αφοπλισμό της οργάνωσης, καθώς ξεκινά η δεύτερη φάση της εκεχειρίας με το Ισραήλ που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, ακόμη και αν βασικά στοιχεία της πρώτης φάσης παραμένουν ανεκπλήρωτα.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να πιέσει για αυτό που περιέγραψε ως «ολοκληρωτική» αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που η οργάνωση αρνηθεί να συμμορφωθεί. Ζήτησε επίσης την επιστροφή των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού αιχμαλώτου που πιστεύεται ότι εξακολουθεί να κρατείται από την οργάνωση, εντείνοντας τις εντάσεις σε μια ευαίσθητη στιγμή της εκεχειρίας.

«Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει άμεσα τις δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής της τελευταίας σορού στο Ισραήλ, και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Όπως έχω πει και πριν, μπορούν να το κάνουν με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο».

Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο οποίος παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, παράλληλα με την απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τη χαλάρωση των περιορισμών ώστε να επιτραπεί η είσοδος σημαντικά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – μέτρα τα οποία το Ισραήλ δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως. Η Χαμάς, σύμφωνα με τον Guardian, έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να παραδώσει τα όπλα της.

Τραμπ: Θα προεδρεύσει στο «συμβούλιο ειρήνης» για τη διακυβέρνηση της Γάζας,

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προεδρεύσει σε αυτό που αποκαλείται «συμβούλιο ειρήνης» για τη διακυβέρνηση της Γάζας, με αποστολή την επίβλεψη της ανασυγκρότησης, της οικονομικής ανάκαμψης και της ευρύτερης μεταβατικής διαδικασίας σε ολόκληρη τη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ αναμένεται να συμμετάσχει σε ξεχωριστό εκτελεστικό συμβούλιο μαζί με τους συμβούλους του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, ενώ ο Νικολάι Μλάντενοφ, πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο επί τόπου.

Το συμβούλιο θα εποπτεύει μια 15μελή παλαιστινιακή επιτροπή που έχει συσταθεί για να επιβλέπει τη διοίκηση της Γάζας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Επισήμως γνωστή ως Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η επιτροπή αυτή προορίζεται να είναι απολιτική και να απαρτίζεται από τεχνοκράτες και εμπειρογνώμονες και όχι από πολιτικές παρατάξεις. Ο Αλί Σαάθ, πρώην αναπληρωτής υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, έχει διοριστεί επικεφαλής της ομάδας.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει δημιουργήσει μια «ανθρώπινη καταστροφή» και η ανοικοδόμηση αναμένεται να κοστίσει πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια (53 δισεκατομμύρια λίρες) σε διάστημα αρκετών δεκαετιών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.