Ο πολύ σπάνιος ιός, «χανταϊός» έχει κάνει την εμφάνισή του, και μετά από τα κρούσματα που καταγράφηκαν και τον θάνατο τριών ατόμων σε κρουαζιερόπλοιο, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, Το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής υποστηρίζει ότι «δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης», γεγονός που κάνει ακόμη πιο αβέβαιο το πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η χθεσινή ανακοίνωση (7/5) στην Αργεντινή μετά το πέρας συνεδρίασης στην οποία συμμετείχαν οι υγειονομικοί εκπρόσωποι των 24 επαρχιών της χώρας. αναφέρει ότι: «Μέχρι σήμερα, και με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί έως τώρα από τις εμπλεκόμενες χώρες και τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς, δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μετάδοσης».

Την Τετάρτη το υπουργείο είχε επισημάνει ότι εξέτασε τη διαδρομή που είχαν ακολουθήσει το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε, το οποίο ταξίδευε επί τέσσερις μήνες μεταξύ της Αργεντινής, της Χιλής και της Ουρουγουάης προτού επιστρέψει ξανά στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου για να αναχωρήσει με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius την 1η Απριλίου από την Ουσουάια.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση «εξετάστηκαν το ιστορικό καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη διαδρομή του αρχικού κρούσματος από την είσοδό του στη χώρα τον Νοέμβριο», διευκρίνισε το υπουργείο.

Το υπουργείο επεσήμανε ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση έγινε» στη χώρα και πρόσθεσε ότι η επαρχία της Γης του Πυρός, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο, δεν έχει αναφέρει «κανένα κρούσμα χανταϊού» από το 1996, όταν έγινε υποχρεωτική η επίσημη καταγραφή τους.

Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι θα σταλούν ειδικοί στην Ουσουάια για να αιχμαλωτίσουν και να εξετάσουν τρωκτικά, αναζητώντας “την πιθανή παρουσία του ιού”.

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε αρκετές περιοχές της Αργεντινής με κατά μέσο όρο λίγο λιγότερα από εκατό κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Αυτά συχνότερα εντοπίζονται στις βορειοδυτικές επαρχίες της χώρας, δηλαδή στο αντίθετο άκρο από τη Γη του Πυρός. Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού – από το οποίο έχουν μολυνθεί τα κρούσματα που βρέθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο-- εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της Παταγονίας.

Χανταϊός: Ακόμη ένα κρούσμα στη Βρετανία

Στο μεταξύ οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν ότι έχει εντοπιστεί ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε Βρετανό πολίτη ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε κάνει σταθμό στα μέσα Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι, δύο Βρετανοί έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό. Ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία, αφού απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο την Τετάρτη, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής όπου διακομίστηκε τον Απρίλιο.

Τι περιγράφει ο γιατρός που ήταν στο «μολυσμένο» κρουαζιερόπλοιο

Μιλώντας στο CNN από το πλοίο που είχε πληγεί από τον ιό, ο Stephen Kornfeld, ένας γιατρός που έκανε διακοπές στην κρουαζιέρα, περιέγραψε πώς έπρεπε να αναλάβει δράση αφού ο γιατρός του πληρώματος αρρώστησε. «Μέσα σε 12 έως 24 ώρες, έγινε σαφές ότι υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι άρρωστοι και ότι αρρώσταιναν όλο και περισσότερο. Και κατά κάποιο τρόπο ανέλαβα τον ρόλο του γιατρού του πλοίου», δήλωσε.

Ο Δρ Kornfeld, ο οποίος πέρασε τις τελευταίες πέντε εβδομάδες στο πλοίο, είπε ότι οι περισσότεροι επιβάτες είχαν ελάχιστη έως καθόλου επαφή με άτομα που εμφάνιζαν συμπτώματα λοίμωξης. «Οι άνθρωποι στο πλοίο βρίσκονται σε καραντίνα και απομόνωση για τρεις, τέσσερις εβδομάδες, οπότε νιώθω αρκετά καλά που οι περισσότεροι άνθρωποι θα κατέβουν από το πλοίο σχετικά γρήγορα», είπε.

Η γενικότερη ανησυχία, ωστόσο, για τις ιογενείς λοιμώξεις που προέρχονται από ζώα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό παγκοσμίως και στην περίπτωση του χανταϊού προβληματισμό έχει προκαλέσει το γεγονός ότι οι συνέπειες που προκαλεί είναι σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή.