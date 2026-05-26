Η άγνωστη ιστορία πίσω από το μπλουζάκι του Κέρτ Κομπέιν που μόλις βγήκε σε δημοπρασία

Ένα σπάνιο και ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας αναμνηστικό του αείμνηστου frontman των Nirvana μόλις βγήκε στο σφυρί, προκαλώντας φρενίτιδα στους συλλέκτες ανά τον κόσμο.

Πρόκειται για το εμβληματικό μπλε T-shirt «Foxes», το οποίο φόρεσε ο Κέρτ Κομπέιν σε μία από τις πιο διάσημες φωτογραφήσεις του συγκροτήματος το 1993, μπροστά στον φακό του θρυλικού φωτογράφου και σκηνοθέτη, Anton Corbijn.

Το συλλεκτικό ρούχο διατίθεται αυτή τη στιγμή προς πώληση μέσω του φημισμένου οίκου Julien's Auctions και η μάχη των προσφορών έχει ήδη πάρει φωτιά.

Ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών τοποθετούσαν την τελική τιμή πώλησης κάπου ανάμεσα στα 4.000 με 6.000 δολάρια, το ενδιαφέρον είναι τόσο τεράστιο που οι προσφορές έχουν ήδη εκτοξευτεί στα 8.000 δολάρια και η άνοδος συνεχίζεται.

Όσοι πιστοί οπαδοί θέλουν να κάνουν δικό τους αυτό το κομμάτι μουσικής ιστορίας θα πρέπει να κινηθούν αστραπιαία, καθώς το σφυρί της καταχώρισης πέφτει οριστικά την Παρασκευή, 29 Μαΐου.

Αυτό που απογειώνει την αξία του T-shirt είναι το παρασκήνιο της απόκτησής του. Το ρούχο συνοδεύεται από μια επίσημη, υπογεγραμμένη επιστολή γνησιότητας από την Patty Schemel, πρώην ντράμερ των Hole και στενή φίλη του Κομπέιν. Άλλωστε, η βαθιά τους φιλία αποτελεί κεντρικό πυλώνα στα απομνημονεύματα της Schemel, «Hit So Hard» (2017).

Στην επιστολή της, η μουσικός ταξιδεύει το κοινό πίσω στα χρυσά χρόνια της grunge, περιγράφοντας ακριβώς πώς κατέληξε το μπλουζάκι στα χέρια της:

«Σιάτλ, Ουάσινγκτον. Καλοκαίρι, 1993... Πήγα στο σπίτι του Κερτ και της Κόρτνεϊ [Λοβ] για να την πάρω για τις πρόβες των Hole. Ανέβηκα επάνω και κάθισα στο κρεβάτι ενώ εκείνη ετοιμαζόταν να φύγει.

Ο Κερτ μπήκε μέσα, άρπαξε το T-shirt από μια στοίβα με ρούχα και μου είπε: "Πρέπει να το πάρεις αυτό". Ήταν ένα μπλε διαφημιστικό μπλουζάκι από την ταινία του 1980, Foxes. Μοιραζόμασταν ένα κοινό πάθος για τις cult ταινίες εφηβικού άγχους των δεκαετιών του '70 και του '80. Ο Κερτ είχε το soundtrack, ενώ εμένα μου άρεσε πολύ η Τζόντι Φόστερ που πρωταγωνιστούσε σε αυτήν.»