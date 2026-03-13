Άγνωστο το πώς κατέπεσε το ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ - Επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης, μετά τη συντριβή αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφος ανεφοδιασμού στο Ιράκ, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικός στρατός επιχειρεί να διασώσει το πενταμελές πλήρωμα του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη (12/03).

Δεν είναι σαφές εάν το πλήρωμα του αεροσκάφους έχει τραυματιστεί κατά το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, δεν είναι αποτέλεσμα φίλιων ή εχθρικών πυρών.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει έναν τεράστιο στόλο αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν και έχουν αναπτύξει εξειδικευμένες μονάδες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του πληρώματος.

Στην ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επεσήμανε πως στο περιστατικό ενεπλάκη και ένα δεύτερο αεροσκάφος, το οποίο, όμως, προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Επική Οργή και οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», αναφέρθηκε.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Είναι το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που χάθηκε από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τρία μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας καταρρίφθηκαν, κατά λάθος, από την αεράμυνα του Κουβέιτ. Όλα τα μέλη του πληρώματος σε αυτά τα αεροσκάφη εκτινάχθηκαν με ασφάλεια.

Επικίνδυνη περιοχή

Η δυτική έρημος του Ιράκ είναι μια τεράστια έκταση σε μεγάλο βαθμό άδειων βραχωδών πεδιάδων, αλλά και παρουσία σιιτών πολιτοφυλακών, που συνδέονται με το Ιράν, γεγονός που έχει οδηγήσει σε επανειλημμένα χτυπήματα στο σημείο.

Από τότε που η κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν τον περασμένο μήνα βύθισε τη Μέση Ανατολή σε πόλεμο, πολλαπλές επιθέσεις που αποδίδονται σε φιλοϊρανικές παρατάξεις έχουν στοχεύσει την περιοχή όπου εδρεύουν ξένες δυνάμεις, ως μέρος ενός διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.

Η φιλοϊρανική ομάδα Ashab Alkahf στο Ιράκ προειδοποίησε στη σελίδα της στο Telegram ότι γαλλικών συμφερόντων στόχοι «στο Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή» θα «υπόκεινται σε στοχευμένα πυρά», μετά την άφιξη ενός γαλλικού αεροπλανοφόρου.