Αγωνία για 32 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο – Συνεχής επικοινωνία ναυτικών με το υπουργείο

Συνεχείς συσκέψεις σημειώνονται στο υπουργείο Ναυτιλίας, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία για την ακεραιότητα των ελληνικών πλοίων και των ναυτικών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου, 32 πλοία ελληνικής σημαίας είναι εγκλωβισμένα αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμη ζώνη στην Αραβική Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και τα στενά του Ορμούζ φτάνει τα 160.

Ο αριθμός των 85 Ελλήνων ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Περσικού Κόλπου προκαλεί ιδιαίτερη αγωνία.

Μάλιστα, σε 10 ελληνικά πλοία που αντιμετωπίζουν τις πιο δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες, έχει τεθεί σε εφαρμογή πρωτόκολλο αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους και τις διαχειρίστριες εταιρείες, παρέχοντας συνέχεια νέες οδηγίες.

Παράλληλα, αξιωματικοί του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος κρατούν συχνή επικοινωνία με τους Έλληνες ναυτικούς, προκειμένου να είναι απολύτως ξεκάθαρη η εικόνα της κατάστασης και να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.