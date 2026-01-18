Ερφάν Σολτάνι: Πληθαίνουν οι αναφορές για πιθανό θάνατο

Οι υποψίες γύρω από την τύχη του συλληφθέντος διαδηλωτή Ερφάν Σολτάνι εντείνονται, καθώς πληθαίνουν οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που τον θέλουν νεκρό μέσα σε ιρανική φυλακή.

Παρά τις φήμες, καμία επίσημη επιβεβαίωση δεν έχει δοθεί, ενώ η οικογένειά του εκφράζει βαθιά ανησυχία και ζητά άμεσα αποδείξεις ότι ο Σολτάνι είναι ζωντανός.

Ο Σολτάνι, ο οποίος είχε μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για το διεθνές ενδιαφέρον μετά την προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθεί να αγνοείται τέσσερις ημέρες μετά την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί η εκτέλεσή του.

Παρά τη δημόσια δήλωση του ιρανικού ΥΠΕΞ ότι η εκτέλεση αναβλήθηκε, καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει δοθεί για το πού βρίσκεται.

Τις τελευταίες ώρες, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται πηγές εντός της Τεχεράνης που υποστηρίζουν ότι ο Σολτάνι έχει ήδη χάσει τη ζωή του.

Αρχικές διαρροές ανέφεραν ότι το καθεστώς αγνόησε το τελεσίγραφο Τραμπ και προχώρησε στην εκτέλεση, ενώ νεότερες πληροφορίες – μεταξύ αυτών και ρεπορτάζ του i24news – κάνουν λόγο για θάνατο από ξυλοδαρμό μέσα στο κελί του.

Την ίδια στιγμή, η δημοσιογράφος Emily Schrader δημοσίευσε βίντεο στο οποίο μέλος ανθρωπιστικής οργάνωσης, με άμεση επικοινωνία με την οικογένεια Σολτάνι, μεταφέρει την έκκλησή τους για άμεσα και αδιαμφισβήτητα σημάδια ζωής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η οικογένεια φοβάται πλέον ότι ο Σολτάνι είναι νεκρός, καθώς δεν τους παρέχονται ούτε βασικές πληροφορίες για τον τόπο κράτησής του.

Οι φήμες πολλαπλασιάζονται, ενώ η ιρανική πλευρά περιορίζεται σε ανεπίσημες διαρροές που αποδίδουν την αναζωπύρωση του θέματος σε «ισραηλινά μέσα», χωρίς όμως να δίνει καμία ουσιαστική απάντηση.

Στο μεταξύ, δεδομένης της προσωπικής εμπλοκής του Προέδρου Τραμπ και της έντονης πίεσης που άσκησε προς την Τεχεράνη, θεωρείται πιθανό η Ουάσιγκτον να αναζητά ήδη επίσημες αποδείξεις ζωής μέσω διπλωματικών διαύλων.

Δεν αποκλείεται μάλιστα ο ίδιος ο Τραμπ να ζητήσει άμεσα ενημέρωση, σε μια περίοδο που συμπίπτει και με την άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Lincoln στον Περσικό Κόλπο.

Ο Ερφάν Σολτάνι, που μετά τις διαδηλώσεις του 2019 και τον θάνατο της Μαχσά Αμίνι έχει εξελιχθεί σε σύμβολο μιας ευρύτερης κοινωνικής εξέγερσης στο Ιράν, παραμένει αγνοούμενος. Η διεθνής κοινότητα και η οικογένειά του περιμένουν απαντήσεις που μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν δίνει.