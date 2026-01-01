«Αγόρασέ την, δεν έχει βιαστεί ακόμα»: Η φρίκη του ISIS μέσα από τα μάτια μίας γυναίκας

Μια γυναίκα της εθνοθρησκευτικής ομάδας των Γιαζίντι, η οποία πουλήθηκε ως σκλάβα σε ηλικία 12 ετών, κατέθεσε σε γερμανικό δικαστήριο πώς τζιχαντιστές του ISIS την υποβίβαζαν και τη βασάνιζαν με απάνθρωπο τρόπο, κάτι που συνεχίστηκε όταν την έδωσαν στον νέο της «ιδιοκτήτη».

Η πλέον 20χρονη, η οποία θεωρείται θύμα στη λεγόμενη δίκη των Γιαζίντι, κατέθεσε ενώπιον του Ανώτατου Περιφερειακού Δικαστηρίου στο Μόναχο την Τετάρτη και ξέσπασε επανειλημμένα σε κλάματα όταν είδε τον κατηγορούμενο στο εδώλιο, αναφέρει η Daily Mail.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τής είπε ότι μπορούσε να διακόψει ή να σταματήσει ανά πάσα στιγμή, αλλά εκείνη επέλεξε να συνεχίσει και περιέγραψε τι φέρεται να της είχε συμβεί μεταξύ 2015 και 2017 σε περιοχή που ελέγχεται από το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ .

Οι δοκιμασίες του λαού των Γιαζίντι

«Με αγόρασαν και με πούλησαν έξι άντρες», είπε στο δικαστήριο. Όταν ρωτήθηκε αν μπορούσε να αναγνωρίσει τον κατηγορούμενο ως έναν από αυτούς, απάντησε: «Δεν μπορώ να τους κοιτάξω».

Ένα ζευγάρι Ιρακινών, που φέρεται να ήταν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, κατηγορείται για την αγορά, εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών Γιαζίντι ως σκλάβων .

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Γερμανίας τους απήγγειλε κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μεταξύ άλλων αδικημάτων. Η μάρτυρας θυμήθηκε τη στιγμή που ο κατηγορούμενος αποφάσισε να την αγοράσει. Της αφαίρεσε το πέπλο και εξέτασε τα μαλλιά της.

«Πριν με αγοράσει, με κοίταξε... Αυτός και οι φίλοι του από το ISIS με κορόιδευαν, λέγοντας: "Αγοράστε την, δεν έχει βιαστεί ακόμα". Εκείνη την εποχή, ήταν απλώς ένα παιδί.

Σύμφωνα με την έρευνα του ομοσπονδιακού εισαγγελέα, ως ανήλικη κακοποιήθηκε σεξουαλικά πολλές φορές. Η ίδια είπε: «Πήρε ένα ξύλο και με χτύπησε στις πατούσες... με ανάγκασε να κοιμηθώ μαζί του».

«Ευχόμουν να ήμουν νεκρή», πρόσθεσε. Ο κατηγορούμενος της έλεγε: «Ή θα σε βιάσω – ή θα σε δείρω, έτσι έχει».

Κατά τη διάρκεια των βιασμών έπαιζε μουσική που το θύμα περιέγραφε ως «μουσική του ISIS».

Την ημέρα αναγκαζόταν να πλένει πιάτα και να καθαρίζει στο σπίτι, ενώ το βράδι την εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις. «Με έκανε να νιώθω σαν άπιστη και ότι το ήθελε ο Θεός», είπε η μάρτυρας.

Η σύντροφος του άνδρα είναι επίσης συγκατηγορούμενη. Φέρεται να εφάρμοζε μακιγιάζ στο παιδί πριν από τη σεξουαλική επαφή.

Η νεαρή γυναίκα ανήκει στη θρησκευτική μειονότητα των Γιαζίντι. Οι Γιαζίντι, μια κουρδόφωνη μειονότητα, διώχθηκαν από το Ισλαμικό Κράτος αφότου η τζιχαντιστική οργάνωση κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις εδαφών στη Συρία και το Ιράκ από το 2014 .

Χιλιάδες άνδρες σκοτώθηκαν και γυναίκες και παιδιά έγιναν σκλάβοι και βιάστηκαν όταν οι μαχητές του ISIS εισέβαλαν στην προγονική πατρίδα των Γιαζίντι στο βόρειο Ιράκ.

Η μάρτυρας δήλωσε ότι είχε βιάσει στο παρελθόν ένα δεύτερο κορίτσι Γιαζίντι που είχε υπό την επιμέλειά του, το οποίο ήταν ακόμη νεότερο.

Ο κατηγορούμενος είχε ζήσει προηγουμένως στο Μόναχο για περισσότερα από δέκα χρόνια ως αιτών άσυλο, προτού ριζοσπαστικοποιηθεί σε ένα ισλαμιστικό τζαμί και ταξιδέψει στο Ιράκ το 2015 για να ενταχθεί στο ISIS.