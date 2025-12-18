Άγρια επεισόδια στις Βρυξέλλες: Έπεσαν δακρυγόνα στους αγρότες που διαμαρτύρονται μαζικά

Χάος επικρατεί αυτή την ώρα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιείται μαζική κινητοποίηση χιλιάδων αγροτών από όλη την Ευρώπη, με τους αστυνομικούς να περνούν σε ρίψη δακρυγόνων και νερού.

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες βγήκαν στους δρόμους των Βρυξελλών, ώρες πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, αγρότες έχουν συγκεντρωθεί προβάλλοντας το αίτημα για μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως επικρατεί τεταμένο κλίμα ενώ οι αρχές έχουν κλείσει όλους τους δρόμους και απαγορεύουν ακόμη και σε πεζούς να περπατήσουν σε κεντρικές λεωφόρους χωρίς ειδική διαπίστευση από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση αιφνιδίασε την αστυνομία, καθώς οι αγρότες έφτασαν με περίπου 400 τρακτέρ από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ αναμένονται 7.000 αγρότες από 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και 40 οργανώσεις συνολικά.

Μεταξύ όσων ζητούν είναι η διατήρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία «χρειάζεται ομοιομορφία και επαρκή χρηματοδότηση», ενώ διαμαρτύρονται για τη συμφωνία με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία θεωρούν «ιστορικό λάθος και επιζήμια».

Επίσης, οι αγρότες ζητούν «απλούστευση κανονισμών, καλύτερη ασφάλεια δικαίου και δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις της παραγωγής» ενώ μέρος των αιτημάτων τους συμπίπτει με αυτά των Ελλήνων παραγωγών, οι οποίοι ζητούν στήριξη στο κόστος παραγωγής.